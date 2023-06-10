Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Dapat Insentif, Penjualan EV Bekas Merosot

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:12 WIB
Mobil Listrik Dapat Insentif, Penjualan EV Bekas Merosot
Ilustrasi lapak mobil bekas. (Foto: Paxcels)
A
A
A

JAKARTA – Upaya pemerintah mendorong penjualan kendaraan listrik dengan memberi insentif pajak 10 persen pada mobil listrik dikhawatirkan mempengaruhi penjualan mobil bekas konvensional.

Pasalnya harga mobil listrik setelah insentif turun hingga Rp20-70 juta. Potongan tersebut mendorong minat masyarakat membeli mobil listrik. Apakah penjualan mobil bekas konvensional terdampak?

Pemilik showroom mobil bekas Indigo Auto Yudi Budiman mengaku insentif mobil listrik belum berdampak besar pada usahanya. Menurutnya, penjualan mobil bekas masih tetap stabil.

“Hampir tidak ada pengaruh untuk mobil konvensional. Kalau yang terpengaruh itu mobil listrik bekasnya sendiri. Seperti (Hyundai) Kona tahun 2021, itu kemarin saya masih jual Rp500 jutaan, dan sekarang turun Rp50 jutaan,” kata Yudy saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (10/6/2023).

Sepanjang tahun ini, Yudy juga mengatakan bahwa karakter pembeli masih terbagi antara penikmat mobil listrik dan konvensional. Ini membuat harga bekas mobil konvensional juga tetap stabil di tengah gempuran mobil listrik.

“Kalau mobil konvensional belum terpengaruh, ya. Penjualannya masih tetap stabil, karena mungkin beda segmen. Sampai tahun ini segmennya itu belum bergeser, dan masih kecil ruangnya untuk yang elektrik,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini masyarakat Indonesia juga masih ragu untuk beralih ke mobil listrik karena berbagai hal. Ini yang membuat pasarnya masih belum terbentuk, sehingga mobil konvensional bekas jadi pilihan utama.

Bahkan, Yudy mengatakan ada beberapa model meningkat pesat setelah sempat menurun. Ini menunjukkan bahwa konsumen di Indonesia belum percaya penuh pada mobil listrik yang merupakan teknologi baru di Tanah Air.

