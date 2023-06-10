Maruti Suzuki Luncurkan Tour H1, Jarak Tempuhnya Gila-gilaan

JAKARTA – Maruti Suzuki resmi meluncurkan Tour H1 di pasar India. Mobil komersial yang diklaim ramah lingkungan ini dapat melibas jarak 800 km atau setara Surabaya-Jakarta sekali pengisian daya.

Dilansir dari Gaadiwadi, mobil mungil dengan harga murah ini hanya diperuntukkan pasar India. Ukuran mobil ini bisa dibilang lebih kecil dibanding Suzuki Karimun.

Uniknya, mobil mungil ini punya ukuran gril besar dengan logo S pada bagian tengah dan terpisah dari dari gril.

Selain punya gril besar, mobil ini punya lampu utama yang besar dan disematkan pada bagian dalam. Namun, Tour H1 tidak dibekali fog lamp. Suzuki Tour H1 menggunakan platform yang sama dengan Alto K10 yang baru saja diluncurkan.

