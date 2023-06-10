Ayo Coba Main Game Infinite Brick di Games+!

Hai Sobat Gamer! Kamu sudah coba main game Infinite Brick di Games+? Ayo coba sekarang dan rasakan keseruannya!

Game Infinite Brick adalah salah satu game baru di Games+ yang mengharuskan kamu untuk menyusun balok-balok yang berbagai bentuk dengan pas untuk bisa menjadi satu garis lurus dan menjadi skormu.

Dalam game ini, kamu tidak akan diberi batasan waktu, jadi kamu bisa bebas main sepuasnya kapanpun. Namun, kamu hanya akan game over jika semua tempat sudah terisi balok-balok dan tidak ada lagi langkah untuk kamu menempatkan balok lagi.

Kamu bisa memainkan game ini dengan membuka aplikasi Vision+ di gadget kamu lalu klik Games+ didalam aplikasi Vision+, kemudian pilih game Infinite Brick untuk mainkan game nya lho!