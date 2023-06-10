Seru-Seruan Naik Mobil di Fitur Race Dalam Game Kiko Run!

Halo Kiko Runners! Seru-seruan naik mobil di fitur Race dalam game Kiko Run!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Nah, di game Kiko Run, kamu bisa main fitur Race yang merupakan salah satu fitur terbaru di game Kiko Run terupdate lho. Di fitur ini, kamu tidak perlu berlari lho, kamu akan menggunakan mobil balap milik Kiko!

Dalam fitur Mode Race, ada stamina faktor yang harus diperhatikan Kiko Runners untuk mencapai garis finish, Di fitur mode ini pemain akan menemukan papan hijau atau merah yang akan mempercepat atau memperlambat kamu.