HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Perluas Penjualan, Hurricane XCS Buka Showroom Baru di Gading Serpong

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:26 WIB
Perluas Penjualan, Hurricane XCS Buka Showroom Baru di Gading Serpong
Pembukaan showroom baru Hurricane XCS. (Foto: Okezone/Citra D)
A
A
A

TANGERANG - HURRICANE XCS, produsen voltage stabilizer untuk kendaraan bermotor meresmikan showroom baru di Gading Serpong, Tangerang pada Sabtu (10/2023).

Showroom kedua dari Hurricane XCS ini berada di Suppawash Paramount, Jalan Kongsi Baru, No 1, Kecamatan Kelapa Dua l, Kabupaten Tangerang.

Fasilitas yang tersedia di showroom baru ini memiliki fasilitas ruang workshop untuk melayani konsumen dan layanan profesional dari staf yang terlatih dan andal.

Pembukaan showroom baru ini juga dilakukan untuk memberi kesempatan konsumen mengenal lebih dekat produk premium HURRICANE yang dapat digunakan untuk mobil dan motor.

Branch Manager HURRICANE XCS Callvin Vero menyatakan rasa syukurnya dapat membuka showroom kedua untuk memperkenalkan produk voltage stabilizer HURRICANE XCS serta HURRICANE Spring Buffer dan layanan premium.

“Kami sangat antusias untuk memberikan pengetahuan yang benar serta teknologi yang tepat untuk kendaraan kepada pecinta otomotif khususnya di daerah Tangerang dan sekitarnya,” ujar Callvin di Tangerang, Sabtu (10/6/2023).

Callvin menuturkan, pembukaan showroom baru ini adalah cara memberi respons positif pada pasar otomotif di Indonesia, khususnya untuk produk aftermarket.

Peresmian showroom baru ini juga diramaikan dengan rangkaian aktivitas seperti Meet & Greet bersama dengan Akbar Rais, pembalap Indonesia spesialis drift yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam dunia balap Indonesia.

Produk HURRICANE XCS yang dapat digunakan pada mobil dan motor. Produk ini berfungsi untuk mengingkatkan kelistrikan dan penurunan hambatan pada aki battery kendaraan.

