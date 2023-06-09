Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

4 Cara Gampang Jaga Kesehatan Kompresor AC Mobil

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |23:04 WIB
4 Cara Gampang Jaga Kesehatan Kompresor AC Mobil
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kompresor AC mobil adalah salah satu komponen utama dalam sistem pendinginan udara kendaraan. Tugas utama kompresor AC mobil adalah mengkompresi refrigeran yang berfungsi untuk menghasilkan pendinginan udara di dalam kabin kendaraan.

Kompresor AC mobil berperan penting dalam menjaga performa dan efisiensi sistem AC kendaraan. Jika kompresor AC rusak atau tidak berfungsi, dapat mempengaruhi aliran udara pendingin serta dapat membuat AC tidak berfungsi.

Dikutip dari Auto2000, berikut cara merawat kompresor AC agar tetap dalam keadaan optimal.

1. Rutin nyalakan AC meski mobil jarang digunakan

Penggunaan AC secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan kompresor AC agar tetap berfungsi dengan baik. Jika mobil jarang digunakan, ada baiknya menyalakan AC minimal beberapa menit setiap minggu agar sistem tetap bersirkulasi dan terlumasi.

2. Menjaga kebersihan kabin

Meski AC mobil sudah dilengkapi dengan filter, Anda tetap perlu menjaga kebersihan pada kabin mobil. Terutama hindari menaruh barang yang berbau. Hal tersebut dapat membantu filter AC untuk tidak bekerja terlalu keras.

Halaman:
1 2
      
