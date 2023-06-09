Komponen Ini Rawan Rusak pada Musim Kemarau, Segera Lakukan Perawatan

JAKARTA – Perawatan mobil tidak hanya dilakukan pada saat musim hujan, tapi juga pada musim kemarau. Tanpa perawatan rutin, suhu panas dapat mempengaruhi beberapa komponen mobil.

Melakukan pemeriksaan dan perawatan seperti menjaga suhu mesin stabil, memeriksa sistem pendingin dan AC, serta mengawasi tekanan dan kondisi ban adalah langkah-langkah penting yang dapat dilakukan.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa hal yang perlu Anda lakukan saat musim panas.

1. Perhatikan kondisi wiper

Meskipun sedang musim panas, tetap penting untuk memperhatikan kondisi wiper mobil. Sebab wiper blade yang terbuat dari karet bisa menjadi getas jika terkena suhu yang tinggi.