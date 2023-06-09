Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Sering Terjadi Kebakaran Mobil Listrik, Pakar Otomotif Beri Tips Penting

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:59 WIB
Sering Terjadi Kebakaran Mobil Listrik, Pakar Otomotif Beri Tips Penting
Ilustrasi. (Foto: Carscoops)
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran mobil listrik sering terjadi beberapa waktu belakangan. Penyebab kebakaran bisa bermacam-macam, mulai dari gangguan baterai, sistem pengisian daya, sistem kelistrikan, benturan keras pada baterai dan cuaca ekstrem.

Dikutip dari Antara, Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengungkapkan, umumnya kebakaran terjadi akibat kegagalan internal sel baterai dan kondisi lingkungan ekstrem.

Yannes menuturkan, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan pemilik mobil listrik untuk mencegah kebakaran. Hal terpenting adalah perawatan rutin sesuai dengan petunjuk produsen.

Pemilik kendaraan wajib memeriksa kondisi baterai, sistem kelistrikan dan sistem pendingin secara berkala. Semua komponen pencegah kebakaran harus dipastikan terawatt dengan baik.

Indikator baterai kendaraan listrik harus diawasi. Jika terdapat peringatan atau ada indikasi masalah dapat segera diatasi dengan membawa kendaraan ke bengkel resmi.

Alat pengisi daya yang digunakan pemilik kendaraan wajib dari pabrikan dan disetujui oleh produsen. Selain itu, setelah baterai penuh, usahakan untuk tidak terlalu lama membiarkan konektor tersambung pada mobil.

Jika melakukan pengisian daya dengan proses lambat pada malam hari, usahakan untuk memarkirkan mobil di tempat yang terbuka agar baterai mobil tidak terlalu panas.

Selain itu, pengisian daya mobil listrik diharapkan menggunakan sumber listrik yang stabil dan terpercaya. Yannes mengingatkan agar pemilik mobil memasang jaringan khusus dan terpisah dari listrik rumah.

Agar mobil listrik terhindar dari cuaca ekstrem, ada baiknya pemilik mobil listrik memarkirkan di tempat yang aman atau tidak terkena panas berlebih dalam waktu lama.

Halaman:
1 2
      
