5 Penyebab Tegangan Aki Menurun, Salah Satunya Kelebihan Aksesori

JAKARTA - Aki mobil adalah salah satu komponen penting dalam sistem listrik kendaraan. Fungsi aki adalah menjadi sumber daya utama atau penyedia arus listrik untuk berbagai sistem elektronik pada mobil.

Komponen ini juga memberikan daya untuk menghidupkan mesin kendaraan. Penting untuk Anda memastikan tegangan aki tetap dalam keadaan optimal demi menghindari tegangan aki yang melemah.

Saat aki sudah melemah maka akan memengaruhi banyak sistem elektrik pada mobil. Anda perlu memahami apa yang menyebabkan menurunnya tegangan aki.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab menurunnya tegangan aki:

1. Usia