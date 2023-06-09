Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Zenfone 10 Bakal Meluncur Akhir Juni, Harganya Rp11 Juta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |17:18 WIB
Zenfone 10 Bakal Meluncur Akhir Juni, Harganya Rp11 Juta
Zenfone 10. (Foto: ASUS)
A
A
A

SMARTPHONE terbaru besutan ASUS yakni Zenfone 10 akan diluncurkan secara global pada tanggal 29 Juni pukul 9 malam (UTC+8). Hal itu pun sudah dikonfirmasi oleh Twitter perusahaan secara langsung.

Melansir Gizmochina, ASUS Zenfone 10 nantinya bakal melantai dengan membawa prosesor generasi terbaru Snapdragon 8 Gen 2. ASUS sendiri telah memasang microsite dari Zenfone 10 yang mengungkap spesifikasi utamanya.

Penawaran yang akan datang akan menampilkan faktor bentuk yang ringkas dengan layar 5,9 inci dan potongan lubang di sudut kiri atas. Smartphone ini dipastikan hadir dengan 6-Axis Gimball stabilizer untuk perekaman video bebas guncangan.

Zenfone 10 juga digadang-gadang akan datang dengan dukungan untuk pengisian daya tanpa kabel atau wireless. Selain itu, situs mikro tidak mengungkapkan detail tambahan apa pun.

Zenfone 10 diharapkan menampilkan layar AMOLED dengan kecepatan refresh 120Hz. Sesuai daftar Geekbench, perangkat dilaporkan akan hadir dengan RAM hingga 16GB.

Smartphone tersebut dikabarkan akan didukung oleh unit baterai 5.000mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Sesuai bocoran baru-baru ini, ASUS Zenfone 10 dilaporkan membawa label harga mulai dari USD749 atau setara Rp11 jutaan.

Rencananya, peluncuran secara global ini akan disiarkan secara langsung dari YouTube.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
