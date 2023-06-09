POCO Luncurkan F5 si Flagship Killer, Benarkah Desainnya Mirip iPhone?

POCO kembali meluncurkan ponsel terbaru mereka, POCO F5. Sama seperti generasi sebelumnya, ponsel ini memang masuk dalam harga mid-range tapi tidak kalah dengan high-end, bahkan kerap disebut flagship killer.

Meski demikian, ada juga nada miring yang diungkap terkait dengan desain POCO F5. Dikatakan bahwa penempatan kamera belakang POCO F5 serupa dengan kamera boba milik raksasa teknologi Apple. Di mana tiga buah kamera disusun mengacak di sudut kiri atas, alih-alih menempatkannya secara vertikal atau horizontal.

Menanggapi komentar miring ini, Andi Renreng selaku Head of Marketing POCO Indonesia mengatakan desain smartphone sebenarnya sangat subjektif. Menurutnya yang jadi fokus utama adalah menawarkan performa gahar dengan harga ekstrem.

"Bicara desain kembali lagi ke subjektifnya. Ada yang bilang desain itu bagus tapi dari orang lain engga. Di sini POCO itu sangat fokus ke performa," ungkap Andi saat diwawancarai MNC Portal Indonesia.

"Kami gak mikirin konfigurasi kamera tapi bukan berarti kamera kami tidak baik. Dari segi desain itu subjektif sih menurut gua. Coba nanti lu tes gimana kemampuan kameranya," lanjutnya.

Andi mengungkap secara desain, performa POCO akan sangat menang dari sisi harga dengan para kompetitornya. Ia mengatakan ini sudah menjadi komitmen POCO untuk membawa perangkat dengan performa ekstrem dengan harga yang ekstrem pula.