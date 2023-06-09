Tahukah Kamu 6 Hewan Bisa Hidup Tanpa Kepala Loh

ADA banyak hal unik yang sulit dipahami di dunia ini, salah satunya adalah fenomena hewan yang bisa hidup tanpa kepala. Fenomena menyeramkan ini bisa dijumpai dalam keseharian.

Tercatat setidaknya ada 6 hewan yang bisa bertahan hidup tanpa kepala. Nah buat kalian yang penasaran, berikut ini adalah daftarnya, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Kecoa

Di urutan pertama ada kecoa. Hewan menyeramkan sekaligus menjijikan bagi sebagian besar orang ini bisa bertahan hidup tanpa kepala selama beberapa hari atau bahkan hingga berminggu-minggu.

Ini karena darah mereka tidak mengalir dengan cepat ketika kepala mereka terpisah dari badan. Selain itu, kecoa juga punya kemampuan menutup luka dengan cepat hingga membuat mereka bisa hidup tanpa kepala.

2. Ayam

Hewan selanjutnya yang bisa hidup tanpa kepala adalah ayam. Ya, meski kebanyakan ayam akan mati ketika kepalanya terpisah dari badan, namun pada tahun 1950-an ayam bernama Miracle Mike bisa hidup tanpa kepala.

Tak tanggung-tanggung, ia hidup tanpa kepala selama lebih dari 1 tahun. Ayam yang semula ingin dijadikan santapan oleh pemiliknya itu kemudian menjadi bintang ternama karena kemampuan hidupnya yang luar biasa.

3. Ular

Hewan melata berbahaya ini tetap bisa mencelakakan seseorang meski kepalanya sudah dipenggal. Setelah dipenggal, kepala ular masih bisa menggigit, menyuntikkan racun, dan menyebabkan luka.

Tidak sulit untuk menemukan video ular yang telah dipenggal memakan badannya sendiri. Jadi, tetap hati-hati jika ada ular yang sudah terpenggal karena mereka masih tetap berbahaya.