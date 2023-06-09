Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pororo si Kucing Viral di TikTok Itu Jenis Apa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:07 WIB
Pororo si Kucing Viral di TikTok Itu Jenis Apa?
Pororo si Kucing Viral. (Foto: Instagram)
A
A
A

POPULARITAS Pororo si kucing viral TikTok masih terus berlanjut. Sempat hilang hingga trending topik, Pororo masih sibuk menjadi model jualan pakaian dan aksesoris yang dilakoni majikannya.

Meski telah banyak dikulik identitasnya, masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya jenis kucing apa Pororo itu. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak paparan berikut, dilansir dari berbagai sumber.

Pororo adalah kucing campuran Persia dan British Short Hair. Kucing ini memiliki bentuk wajah yang bulat dengan bulu tebal dan tubuh tambun yang akan membuat siapa saja yang melihatnya gemas.

Kucing Persia sendiri berasal dari Mesopotamia yang kemudian dikenal sebagai Persia dan saat ini berada di negara Iran. Bulu panjangnya adalah hasil mutasi alamiah. Kucing ini dibawa ke Eropa sekitar abad ke 17.

Sementara kucing British Shorthair merupakan ras kucing yang berasal dari Inggris di mana ia berkembang secara alami dan merupakan kucing domestik di kawasan tersebut. Kucing Inggris dikenal sangat cerdas dan mudah bergaul.

Pororo tenar karena pandai diajak berjualan karena saat pemilik kucing mengenakan pakaian kucing dan aksesoris untuk dia, kucing itu tampak menuruti kemauan pemiliknya.

Pororo menjadi model baju kucing di live streaming jualan akun pemiliknya @cicichania96. Banyak pembeli yang tertarik membeli baju kucing setelah melihat model kucingnya Pororo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/512/3045629/tkp-jg5s_large.jpg
Heboh! Bos Kosan Digerebek Warga Usai Makan 10 Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/56/2968561/peneliti-rusia-akhirnya-selesaikan-13-tahun-penelitian-tentang-kehidupan-seks-kucing-GZ01bMMDtm.jpg
Peneliti Rusia Akhirnya Selesaikan 13 Tahun Penelitian Tentang Kehidupan Seks Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/56/2843405/kenapa-kucing-yang-mau-mati-suka-menghilang-tiba-tiba-ZY591c7ebh.jpg
Kenapa Kucing yang Mau Mati Suka Menghilang Tiba-Tiba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/54/2841803/perusahaan-kereta-api-prancis-didenda-rp32-juta-karena-tabrak-kucing-penumpangnya-VfDAij8YFG.jpg
Perusahaan Kereta Api Prancis Didenda Rp32 Juta karena Tabrak Kucing Penumpangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/56/2837509/mengenal-kucing-busok-kucing-asli-indonesia-dari-pulau-madura-CuoTXK9vZk.jpg
Mengenal Kucing Busok, Kucing Asal Madura yang Mirip Leopard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/54/2836588/tahukah-kamu-kenapa-kucing-selalu-mengeong-dan-mengikuti-kita-nKw5PLacOK.jpg
Tahukah Kamu Kenapa Kucing Selalu Mengeong Dan Mengikuti Kita?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement