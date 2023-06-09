Pororo si Kucing Viral di TikTok Itu Jenis Apa?

POPULARITAS Pororo si kucing viral TikTok masih terus berlanjut. Sempat hilang hingga trending topik, Pororo masih sibuk menjadi model jualan pakaian dan aksesoris yang dilakoni majikannya.

Meski telah banyak dikulik identitasnya, masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya jenis kucing apa Pororo itu. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak paparan berikut, dilansir dari berbagai sumber.

Pororo adalah kucing campuran Persia dan British Short Hair. Kucing ini memiliki bentuk wajah yang bulat dengan bulu tebal dan tubuh tambun yang akan membuat siapa saja yang melihatnya gemas.

Kucing Persia sendiri berasal dari Mesopotamia yang kemudian dikenal sebagai Persia dan saat ini berada di negara Iran. Bulu panjangnya adalah hasil mutasi alamiah. Kucing ini dibawa ke Eropa sekitar abad ke 17.

Sementara kucing British Shorthair merupakan ras kucing yang berasal dari Inggris di mana ia berkembang secara alami dan merupakan kucing domestik di kawasan tersebut. Kucing Inggris dikenal sangat cerdas dan mudah bergaul.

BACA JUGA: Kenapa Semut Berhenti saat Bertemu Semut Lain

Pororo tenar karena pandai diajak berjualan karena saat pemilik kucing mengenakan pakaian kucing dan aksesoris untuk dia, kucing itu tampak menuruti kemauan pemiliknya.

Pororo menjadi model baju kucing di live streaming jualan akun pemiliknya @cicichania96. Banyak pembeli yang tertarik membeli baju kucing setelah melihat model kucingnya Pororo.