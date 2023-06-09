Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Semut kalau Bertemu Saling Berciuman?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:22 WIB
Kenapa Semut kalau Bertemu Saling Berciuman?
Semut Berpapasan Seperti Ciuman. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KENAPA semut kalau bertemu terlihat saling berciuman dengan kawan-kawannya? Pasalnya, bukan hanya pada satu semut saja tapi hampir pada semua barisan semut yang panjang.

Para ilmuwan pun menyebut kebiasaan unik itu dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara semut yang satu dengan lainnya. Pasalnya, semut memang tidak memiliki suara sehingga mereka berkomunikasi dengan menggunakan sinyal kimia dengan menransfer air liur atau trophallaxis.

Peneliti dari Center for Integrative Genomics di University of Lausanne, Swiss, Richard Benton, menyebut trophallaxis awalnya hanya digunakan sebagai sarana berbagi makanan. Tapi dalam konteks lain, trophallaxis bisa menjadi sebuah seekor ketika mereka bertemu dengan teman satu sarang.

"Oleh karena itu kami ingin melihat apakah pertukarkan cairan trophallaxis mengandung molekul yang memungkinkan semut untuk menyampaikan pesan kimia satu sama lain, dan bukan hanya makanan," jelas dia seperti dilansir dari science daily.

Para ilmuwan menemukan bahwa cairan mulut semut mengandung bahan kimia yang mungkin bisa membantu menyeragamkan aroma semut dalam satu koloni dan bahkan berdampak pada pertumbuhan larva mereka. Untuk menemukan kandungan molekul itu, para peneliti harus mencari cara untuk mengumpulkan ludah semut.

Untuk mendapatkan jawabannya, para ilmuwan memancing trophallaxis dari semut dengan memberi makan larutan gula dan untuk sementara mengisolasi mereka dari teman-temannya. Kondisi ini dilakukan agar semut lebih cepat berbagi ludah dengan temannya saat bertemu.

Namun metode ini masih menghasilkan kadar ludah yang rendah dan rentan terhadap variabel pengganggu. Para ilmuwan menulis cairan mulut semut mungkin berganti dengan cairan gula yang dimakan atau oleh efek isolasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/56/2996671/leptanilla_voldemort-hZyH_large.jpg
Spesies Baru “Semut Hantu” Ini Diberi Nama Seperti Tokoh Harry Potter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/56/2855018/penelitian-terbaru-sebut-madu-dari-semut-ampuh-membunuh-bakteri-dan-jamur-UNtOkaIdMd.jpg
Penelitian Terbaru Sebut Madu dari Semut Ampuh Membunuh Bakteri dan Jamur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/56/2853585/tren-exoskeleton-buat-manusia-mirip-semut-angkat-beban-lebih-mudah-mIU2aFs0QD.jpg
Tren Exoskeleton Buat Manusia Mirip Semut, Angkat Beban Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/56/2841318/apakah-semut-akan-mati-jika-jatuh-dari-gedung-bertingkat-yoiwcX8yLN.jpg
Apakah Semut Akan Mati Jika Jatuh dari Gedung Bertingkat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/56/2836928/tahu-dimana-posisi-gula-apakah-semut-punya-hidung-rCJzeMRrV9.jpg
Tahu Dimana Posisi Gula, Apakah Semut Punya Hidung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/56/2826977/kenapa-semut-berhenti-saat-bertemu-semut-lain-QScbHltT8O.jpg
Kenapa Semut Berhenti saat Bertemu Semut Lain
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement