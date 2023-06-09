Kenapa Semut kalau Bertemu Saling Berciuman?

KENAPA semut kalau bertemu terlihat saling berciuman dengan kawan-kawannya? Pasalnya, bukan hanya pada satu semut saja tapi hampir pada semua barisan semut yang panjang.

Para ilmuwan pun menyebut kebiasaan unik itu dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara semut yang satu dengan lainnya. Pasalnya, semut memang tidak memiliki suara sehingga mereka berkomunikasi dengan menggunakan sinyal kimia dengan menransfer air liur atau trophallaxis.

Peneliti dari Center for Integrative Genomics di University of Lausanne, Swiss, Richard Benton, menyebut trophallaxis awalnya hanya digunakan sebagai sarana berbagi makanan. Tapi dalam konteks lain, trophallaxis bisa menjadi sebuah seekor ketika mereka bertemu dengan teman satu sarang.

"Oleh karena itu kami ingin melihat apakah pertukarkan cairan trophallaxis mengandung molekul yang memungkinkan semut untuk menyampaikan pesan kimia satu sama lain, dan bukan hanya makanan," jelas dia seperti dilansir dari science daily.

Para ilmuwan menemukan bahwa cairan mulut semut mengandung bahan kimia yang mungkin bisa membantu menyeragamkan aroma semut dalam satu koloni dan bahkan berdampak pada pertumbuhan larva mereka. Untuk menemukan kandungan molekul itu, para peneliti harus mencari cara untuk mengumpulkan ludah semut.

Untuk mendapatkan jawabannya, para ilmuwan memancing trophallaxis dari semut dengan memberi makan larutan gula dan untuk sementara mengisolasi mereka dari teman-temannya. Kondisi ini dilakukan agar semut lebih cepat berbagi ludah dengan temannya saat bertemu.

Namun metode ini masih menghasilkan kadar ludah yang rendah dan rentan terhadap variabel pengganggu. Para ilmuwan menulis cairan mulut semut mungkin berganti dengan cairan gula yang dimakan atau oleh efek isolasi.