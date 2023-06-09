Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Video Polisi Hisap Bisa Ular untuk Selamatkan Anak Kecil, Bahaya Gak Sih?

Kevi Laras , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:50 WIB
Viral Video Polisi Hisap Bisa Ular untuk Selamatkan Anak Kecil, Bahaya Gak Sih?
Ilustrasi Gigitan Ular. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

VIRAL video di Media Sosial Twitter yang memperlihatkan seorang polisi melakukan pertolongan pertama pada seorang anak yang digigit ular. Pertolongan pertama itu  dilakukan layaknya di film-film, dengan menghisap bisa ular tersebut.

Ya, dalam film kita memang lazim melihat jika pertolongan pertama ketika seseorang tergigit ular cara mengeluarkan bisanya adalah dengan dihisap. Namun, aksi penyelamatan ini terlihat ngilu dan berbahaya karena beberapa netizen mempertanyakan keamanan jika menghisap bisa dengan mulutnya.

"Niatnya baik tapi..," ujar @ulv***

"Izin pak, hanya sosialisasi cara penanganan pasien gigitan ular yang baik," kata @ojen***

Viral Digigit Ular

"Panduan pencegahan kecelakaan gigitan ular dari Drh. Nur Purba Priambada (vet). Hal² yg harus dilakukan dan hal² yg dilarang saat kita tergigit ular berbisa," ucap @Her****

Dari video yang diunggah akun @PolrestaPati ini mendapat respon baik secara umum dari Netizen, hanya saja beberapa dari mereka mengingatkan cara penanganan ular yang baik. Lantas apakah aman menghisap bisa ular gunakan mulut?.

Menurut Dr. Diane Calello, dari kedokteran darurat di Rutgers New Jersey Medical School di Newark kalau melakukan hal itu tidak efektif dan berpotensi berbahaya, karena berisiko memindahkan sebagian racun dari gigitan ke dalam mulut. Terlebih apabila ada luka atau Infeksi di mulut anda, ini memberikan jalur langsung untuk racun masuk ke dalam aliran darah.

"Begitu pula sebaliknya, Anda juga berisiko memindahkan bakteri dari mulut ke luka gigitan ular, sehingga meningkatkan kemungkinan Anda terkena infeksi," kata dr Calello dilansir dari Health Digest.

Halaman:
1 2
      
