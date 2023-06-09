Messi Vs Ronaldo, Ini Pemain Terbaik Dunia dari Kacamata Sains

NAMA Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memang kerap dibanding-bandingkan jika kita berbicara siapa pemain sepakbola terbaik di era ini. Keduanya pun sudah mencetak prestasi yang sulit untuk disaingi oleh pemain lain.

Bagi penggemar Lionel Messi, pesepakbola dari Argentina itu adalah yang terbaik sejagad. Mereka bahkan melabeli Leo, panggilan akrab Lionel Messi, dengan sebutan GOAT atau Greatest of All Time yang artinya terbaik sepanjang masa.

Begitu juga dengan penggemar Cristiano Ronaldo yang menganggap pesepakbola Portugal itu adalah yang terbaik sepanjang masa. Dedikasi dan kerja kerasnya dianggap jadi sebuah hal yang patut diapresiasi dari sosok Cristiano Ronaldo.

Terpaut 3 tahun, keduanya memang memiliki perbedaan kontras lainnya. Ronaldo yang kini berusia 38 tahun memiliki tinggi 1,89 meter, sementara Messi yang masih 35 tahun memiliki tinggi 1,7 meter. Tapi ternyata ada pembeda lain di antara keduanya jika kita menggunakan perhitungan sains. Apa itu?

Dr Ian Graham, ilmuwan Inggris yang sebentar lagi akan menduduki posisi Direktur Riset Liverpool FC, mengatakan berdasarkan perhitungan sains yang terbaik adalah Lionel Messi. Hal itu diungkap oleh Dr Ian Graham baru-baru ini di ajang Cheltenham Science Festival.

Menurut Dr Ian Graham, hasil itu merupakan perhitungan peringkat yang menggunakan algortima canggih untuk mengevaluasi kontribusi kedua pemain yakni Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Dari situ diketahui Lionel Messi yang baru-baru ini bergabung dengan klub sepak bola Amerika Serikat, Inter Miami, jauh lebih unggul dibanding Cristiano Ronaldo yang saat ini bergabung dengan klub sepakbola Al-Nassr FC.

Dr Ian Graham mengatakan faktor penilaian yang sangat mempengaruhi algoritma adalah posisi kedua pesepakbola. Lionel Messi merupakan gelandang serang. Beda dengan Cristiano Ronaldo yang sering mengisi posisi penyerang atau striker.

“Peluang yang dia ciptakan untuk rekan satu timnya jauh lebih besar daripada Ronaldo. Messi melakukan dua pekerjaan dengan cemerlang. Ronaldo melakukan satu pekerjaan dengan cemerlang. Itulah bedanya," jelas Dr Ian Graham.