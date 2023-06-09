Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Tips Atasi Gambar Nyangkut Tak Bisa Download di WhatsApp

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:09 WIB
7 Tips Atasi Gambar Nyangkut Tak Bisa Download di WhatsApp
WhatsApp. (Foto: Reuters)
WHATSAPP bukan hanya digunakan untuk bertukar pesan saja, tapi juga gambar atau foto dan suara. Tapi, ada kalanya gambar yang kita download kerap tersangkut dan muncul tanda seru merah.

Tentunya kita akan kesal apalagi jika gambar tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar gambar bisa diunduh ke dalam perangkat, seperti dikutip dari Make Use Of.

Periksa koneksi internet

Masalah koneksi internet menjadi kendala sebagian besar aplikasi saat ini. Koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan gambar di WhatsApp batal didownload atau bahkan tidak bisa diunduh sama sekali. Jika menggunakan paket data seluler, cobalah untuk menonaktifkannya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian aktifkan kembali dan mulai download gambar di WhatsApp.

Periksa penyimpanan perangkat

Ruang penyimpanan yang tidak cukup membuat gambar di WhatsApp tidak bisa didownload. Gambar baru tersebut memiliki ukuran file yang lebih besar dari ruang yang tersedia di memori.

Apabila hal ini terjadi, kosongkan terlebih dahulu memori HP dengan cara menghapus beberapa file yang tidak diperlukan melalui File Manager. Setelah itu ruang memadai, coba kembali untuk mengunduh gambar di WhatsApp.

Periksa izin penyimpanan media di perangkat

Apabila WhatsApp tidak mendapatkan izin akses ke penyimpanan perangkat, gambar tidak akan bisa diunduh oleh pengguna. Maka perlu untuk memberikan izin penyimpanan WhatsApp.

Untuk perangkat Android, memberikan akses penyimpanan bisa melalui menu Pengaturan, kemudian masuk ke Aplikasi dan Kelola Aplikasi. Selanjutnya pilih WhatsApp, lalu Izin Aplikasi. Pilih Peyimpanan dan tekan Izinkan. Sementara untuk perangkat iOS, masuk ke Pengaturan dan pilih Privasi. Selanjutnya pilih menu Foto, tekan WhatsApp, dan pastikan Semua Foto dicentang.

Halaman:
1 2
      
