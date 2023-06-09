Google Siapkan 7 Update untuk Fitur Keamanan iOS dan Windows

BERKEMBANGNYA artificial intelligence (AI) memang sudah diaplikasikan pada banyak mesin pencarian, termasuk Google. Tapi, masih banyak orang yang khawatir dengan keamanan yang dihasilkan ketika kita menggunakan AI.

Oleh karena itu, Google pun mengerjakan pembaruan keamanan yang cukup besar di Chrome. Dilaporkan akan ada tujuh fitur baru yang bisa dinikmati baik pengguna di desktop maupun iOS.

Dihimpun dari Techradar, empat dari fitur tersebut saat ini sedang menuju untuk tersedia bagi pengguna desktop. Dan semuanya melibatkan perangkat lunak Password Manager yang dikembangkan oleh perusahaan.

Mulai dari atas, Password Manager akan memiliki rumah baru di menu Pengaturan Chrome. Di sana, pengguna akan dapat mengelola kredensial login mereka atau menyesuaikan pengaturan keamanan mereka sesuai dengan selera.

Selain menyediakan opsi baru di pengaturan, pembaruan juga bisa diakses di pintasan desktop. Ini sangat berguna sekaligus memudahkan bagi pengguna yang lebih menyukai pendekatan pengaturan yang lebih langsung.

Raksasa teknologi itu juga menambahkan kemampuan untuk menulis catatan untuk login tertentu. Fitur ini bakal sangat bermanfaat untuk pengguna yang memiliki banyak akun untuk satu situs web, tetapi kesulitan mengingat setiap detailnya.

Pengguna dapat mengeklik ikon kunci di bilah alamat Chrome untuk membuka menu konteks, mengungkapkan catatan akun yang berisi detail untik login. Mengklik ikon pensil memungkinkan merek untuk melakukan pengeditan.

Selanjutnya, perusahaan akan mengizinkan pengguna untuk mengimpor password dari pengelola pihak ketiga ke Chrome di desktop. Ini dimungkinkan dengan mengonversi kredensial mereka menjadi file .csv sebelum mengunggah apa pun ke browser.