Apple Bakal Launching iPhone 15, Ini Fitur Barunya

SEBAGAIAN masyarakat Indonesia mungkin tak asing dengan smartphone kenamaan satu ini. Ya, iPhone menjadi alat komunikasi yang mengusung gebrakan baru sejak awal kemunculannya di tahun 2007.

Setiap tahunnya, Apple sebagai pabrikan smartphone satu ini merilis satu seri terbaru. Sejak 2019 sendiri iPhone identik dengan julukan smartphone boba, sebab kameranya yang memiliki bentuk dan ukuran seperti makanan terkenal satu itu.

Pada 2023 ini tentunya Apple kembali merilis produk baru dalam berbagai kategori, salah satunya iPhone. Ya, seperti yang diprediksi, iPhone 15 akan dirilis September mendatang.

Melansir dari Mac World, dalam gelaran Konferensi Pengembang Seluruh Dunia (Worldwide Developers Conference/WWDC) Apple pada 5 hingga 9 Juni ini ada sejumlah fitur dan aplikasi baru yang hadir di perangkat lunak iPhone. Mulai dari menggunakan iOS 17, prosesor chipset A17 dan lensa periskop untuk kamera.

Perlu diketahui, kamera pada iPhone sejak dulu sudah dikenal sebagai kamera smartphone terbaik. Tentunya dengan adanya fitur baru untuk kamera tersebut yang rencananya hadir pada iPhone 15 Pro Max membuat penggunanya dapat memotret dan merekam sejauh mungkin hingga 5 atau 10 kali zoom optik.