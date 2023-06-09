Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Web Error, Duh Gak Bisa Stalking Gebetan Nih

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:12 WIB
Instagram Web Error, Duh Gak Bisa Stalking Gebetan Nih
Instagram Web. (Foto: Popsci)
A
A
A

SITUS Instagram error nampaknya sudah terjadi selama beberapa jam terakhir ini. Memang, jika Anda membuka situs Instagram di PC ataupun Laptop via browser, Anda bisa masuk ke tampilan muka, hanya saja jika kita mengklik profile pengguna Instagram maka akan terjadi error pada tampilan situs tersebut.

Okezone pun mencoba mengecek ke downmeter, situs yang menampilkan laporan jika ada situs yang error. Dari data di sana, terlihat bahwa Instagram sempat error pada pukul 8.00 dengan 3.096 laporan dan mengalami perbaikan dalam beberapa jam ke depan. Tapi, situs tersebut kembali error pada pukul 12.00 dengan 2.996 laporan hingga saat ini belum bisa diakses.

Meski demikian, kita masih bisa mengakses Instagram lewat aplikasi di ponsel kita. Memang, saat ini Instagram memang tengah mencoba fitur baru yakni menghadirkan fitur chatbot Artificial Intelligence (AI).

Instagram

Menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh Alessandro Paluzzi, chatbot yang akan hadir pada Instagram tersebut, akan menjawab pertanyaan dan memberikan saran. Selain itu, kemungkinan akan memiliki sebanyak 30 pilihan kepribadian.

Alessandro Paluzzi sendiri, memiliki rekam jejak yang bagus, dimana Paluzzi melihat bukti sistem verifikasi berbayar di Instagram hanya beberapa minggu sebelum Meta mengumumkannya.

Halaman:
1 2
      
