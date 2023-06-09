Ternyata Ini Alasan Vespa GTS Baru Pakai Fitur Keyless

JAKARTA – PT Piaggio Indonesia baru saja melakukan penyegaran pada Vespa GTS. Tiga varian yang diluncurkan tersebut diketahui baru menggunakan sistem keyless.

Padahal sistem keyless bisa dibilang menjadi fitur wajib pada motor yang harga jualnya tinggi seperti halnya tiga varian Vespa GTS yang baru saja diluncurkan.

Terkait alasan Vespa GTS baru menggunakan fitur tersebut, Managing Director PT Piaggio Indonesia Marco Noto La Diega mengungkapkan, Vespa hadir bukan untuk menonjolkan fitur-fiturnya, tapi cerita dan sejarah di baliknya.

“Apa yang kami ingin hadirkan dari Vespa adalah sebuah konsep dan cerita sejarahnya, bukan fiturnya. Ini sangat penting karena kami berfokus pada memberikan sebuah cerita,” kata Marco usai peluncuran Vespa GTS di Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Marco menilai, Vespa bukan motor yang tertinggal dari pabrikan Jepang dalam hal teknologi. Adapun kehadiran fitur keyless, kata dia, semata-mata karena menyesuaikan kebutuhan konsumen.

“Pelan-pelan, dimulai dari tipe GTS dulu. Untuk ke depannya mungkin ada tipe lain yang pakai (fitur keyless),” kata Marco.

Pada kesempatan yang sama, Communications and Brand Activation Manager at PT Piaggio Indonesia Ayu Hapsari juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Vespa bukan hanya fitur tapi cerita di baliknya.

“Jadi yang membedakan kita dengan brand lain adalah ceritanya. Bukan kalau dengan baik Vespa akan terlihat keren ketika kuncinya keyless, nggak. Tapi hanya dengan Vespa, apa pun modelnya, orang akan lebih keren naik Vespa,” ucapnya.