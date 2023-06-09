Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

United E-Motor Tantang Pengunjung PRJ Jajal Motor Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:34 WIB
United E-Motor Tantang Pengunjung PRJ Jajal Motor Listrik
Ilustrasi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – United E-Motor bakal menantang pengunjung menjajal motor listrik di Pekan Raya Jakarta (PRJ) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada 14-16 Juni 2023.

Head of Division United E-Motor Awan Setiawan mengatakan, pada ajang PRJ ke-54 pihaknya bakal berkolaborasi dengan United Bike dan menempati Hall A, booth nomor 7-8.

Selain mengajak menjajal produk motor listrik, United E-Motor juga menampilkan produk unggulannya, yakni TX3000 yang sudah mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp7 juta.

Menurutnya, pameran dan pemberian kesempatan pengunjung PRJ menjajal produknya adalah upaya menghapus keraguan masyarakat sekaligus sosialisasi keunggulan motor listrik.

“Pengunjung dapat merasakan secara langsung sensasi berkendara motor listrik dari United E-Motor di PRJ Hall C3. Segera dapatkan penawaran menarik dari United E-Motor,” kata Awan dalam keterangan resmi.

Lebih jauh, kehadiran United E-Motor di PRJ adalah untuk memasarkan produk motor listrik lebih luas lagi dan mendukung pemerintah mencapai target dua juta motor listrik pada 2025.

Sebelumnya, brand di bawah naungan PT Terang Dunia Internusa (PT TDI) itu telah merilis Authorized Store terbaru di Makassar, Sulawesi Selatan. Brand motor listrik ini juga meramaikan event Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta dan Surabaya.

(Citra Dara Vresti Trisna)

      
