Karoseri Laksana Sukses Bikin Bus PO Harvest Tampil Menawan dan Elegan

JAKARTA - Laksana sukses membuat bus baru PO Harvest tampil lebih menawan dan elegan. Perpaduan warna hitam dan desain Laksana bikin armada milik PO Harvest makin istimewa.

Kehadiran bus-bus PO Harvest yang didandani oleh Laksana tentu akan sangat memanjakan pecinta bus di Pulau Sulawesi yang ingin menempuh trayek ke Palu, Manado, dan Poso.

“Unit baru dengan body Legacy SR3. Yuk yang area Sulawesi, segera coba ya,” tulis akun Instagram resmi Laksanabus.

Perusahaan karoseri asal Ungaran, Jawa Tengah itu memang sangat maksimal mendandani bus milik PO Harvest. Apalagi bus tersebut sudah memiliki modal warna hitam yang tergolong elegan.

Laksana tetap mempertahankan warna dasar hitam itu dan kemudian memadukannya dengan warna merah yang kontras. Garis-garis tribal kemudian dihadirkan di bagian samping dan belakang bodi bus.

Hadirnya garis-garis tersebut membuat bus PO Harvest terlihat dinamis. Body Legacy SR3 buatan Laksana juga jadi kostum yang sangat megah buat bus PO Harvest tersebut.

Bodi bus Legacy SR3 memang memberikan tampilan yang istimewa. Ciri khas desain Legacy SR3 ini terlihat dari bagian bumper depan yang tidak hanya menampilkan kesan modern tapi juga mempertahankan sisi aerodinamis.

Selain itu, fascia Legacy SR3 ini disematkan dengan desain bentuk headlamp terbaru yang terintegrasi dengan lampu Daytime Running Light (DRL). Ditambah dengan kombinasi grill berlapis krom serta foglamp yang menjadikan karakter dari Legacy SR3 ini sebagai penyempurnaan dari desain sebelumnya.

Sejatinya Legacy SR3 berpadu dengan kaca depan single glass. Namun untuk PO Harvest, bodi bus ini dipadukan dengan kaca depan double glass yang membuat ruang pandang penumpang sedikit terhalang.

Untuk sasis, PO Harvest menggunakan Hino RK 280. Sasis ini kemungkinan merupakan yang pertama di pulau Celebes. Tentu saja banyak kelebihan yang diberikan sasis Hino RK 280 salah satunya adalah memberikan ruangan yang jauh lebih lapang.