Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Buka-bukaan Sejarah Livery Wayang PO Haryanto, Rian Mahendra: Itu Karakterku

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:30 WIB
Buka-bukaan Sejarah Livery Wayang PO Haryanto, Rian Mahendra: Itu Karakterku
Livery wayang pada PO Haryanto. (Foto: Instagram/@fiki_1830)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu hal menarik dari perusahaan otobus (PO) Mahendra Transport Indonesia atau PO MTI adalah penggunaan livery wayang. Livery tersebut digunakan Rian Mahendra saat masih bekerja pada orang tuanya di PO Haryanto.

Terkait penggunaan livery PO MTI, Rian Mahendra mengaku bakal menggunakan gambar wayang yang sama dengan PO Haryanto.

“Kalau itu kan gambar dibuat benar-benar dari inspirasiku banget. Jadi itu gambar bukan mewakili PO Haryanto, tapi mewakili karakterku karena aku suka. Dan aku pertama kali buat desain itu pada 2003,” kata Rian saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Rian Mahendra mengungkapkan, sejarah gambar wayang yang ada pada PO Haryanto bermula dari keinginan ayahnya, H Haryanto, untuk memasang gambar wayang pada bus. Namun, terkait pemilihan tokoh Bima dan Werkudara dengan motif tribal adalah idenya.

“Dulu desain pertama itu kan Pak Haji yang gambar kelapa. Setelah model yang biru, yang pakai selendang itu aku yang bikin dari 2004 sampai terakhir,” kata Rian.

“Jadi kalau ditanya kenapa livery mirip dan wayang mirip karena itu karakter yang aku buat dan itu ciri khas ku. Jadi otomatis kalau aku di suruh gambar lagi maka tarikannya akan sama,” tegasnya.

Terkait pilihan warna gelap yang akan digunakan pada PO MTI, kata Rian, adalah karena alasan perawatan. Menurutnya, warna hitam menekan biaya operasional dalam hal perawatan bodi dan cat. Selain itu, ia juga mengaku warna hitam adalah karakternya.

“Kenapa aku lebih suka pakai kelir hitam? Karena dulu aku pernah pakai kelir merah, kuning, biru bahkan oranye, kita hampir pakai semua warna, tapi warna-warna itu gampang kusam,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement