Buka-bukaan Sejarah Livery Wayang PO Haryanto, Rian Mahendra: Itu Karakterku

JAKARTA – Salah satu hal menarik dari perusahaan otobus (PO) Mahendra Transport Indonesia atau PO MTI adalah penggunaan livery wayang. Livery tersebut digunakan Rian Mahendra saat masih bekerja pada orang tuanya di PO Haryanto.

Terkait penggunaan livery PO MTI, Rian Mahendra mengaku bakal menggunakan gambar wayang yang sama dengan PO Haryanto.

“Kalau itu kan gambar dibuat benar-benar dari inspirasiku banget. Jadi itu gambar bukan mewakili PO Haryanto, tapi mewakili karakterku karena aku suka. Dan aku pertama kali buat desain itu pada 2003,” kata Rian saat ditemui di Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Rian Mahendra mengungkapkan, sejarah gambar wayang yang ada pada PO Haryanto bermula dari keinginan ayahnya, H Haryanto, untuk memasang gambar wayang pada bus. Namun, terkait pemilihan tokoh Bima dan Werkudara dengan motif tribal adalah idenya.

“Dulu desain pertama itu kan Pak Haji yang gambar kelapa. Setelah model yang biru, yang pakai selendang itu aku yang bikin dari 2004 sampai terakhir,” kata Rian.

“Jadi kalau ditanya kenapa livery mirip dan wayang mirip karena itu karakter yang aku buat dan itu ciri khas ku. Jadi otomatis kalau aku di suruh gambar lagi maka tarikannya akan sama,” tegasnya.

Terkait pilihan warna gelap yang akan digunakan pada PO MTI, kata Rian, adalah karena alasan perawatan. Menurutnya, warna hitam menekan biaya operasional dalam hal perawatan bodi dan cat. Selain itu, ia juga mengaku warna hitam adalah karakternya.

“Kenapa aku lebih suka pakai kelir hitam? Karena dulu aku pernah pakai kelir merah, kuning, biru bahkan oranye, kita hampir pakai semua warna, tapi warna-warna itu gampang kusam,” katanya.