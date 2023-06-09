Ini Alasan Mobil Bekas Daihatsu Sirion Punya Banyak Peminat

JAKARTA – Salah satu mobil city car yang cukup diminati adalah Daihatsu Sirion. City car banyak diminati masyarakat berkat bodinya yang kompak dan efisien.

Mobil ini cukup diminati baik dalam kondisi baru atau bekas. Di pasar mobil bekas, mobil ini diminati karena pemilik mobil baru mencari mobil low cost green car (LCGC) tidak hanya dalam kondisi baru tapi juga bekas.

Daihatsu Sirion generasi ketiga pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018. Mobil ini mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.

Tampil stylish serta modern membuat daya tarik sendiri dari Daihatsu Sirion. Pada bagian depan terlihat gril dengan aksen krom serta lampu yang besar menajam menambah kesan modern pada mobil ini.

Lampu pada Daihatsu Sirion sudah menggunakan LED serta terdapat pengaturan otomatis. Pada bagian bumper juga sudah terdapat foglamp serta lobar udara besar yang menambah kesan dinamis.

Jika dilihat dari samping, Daihatsu Sirion memiliki dimensi yang proporsional untuk ukuran hatchback kompak. Ukurannya yang kompak membuatnya mudah untuk dikendarai di perkotaan dan untuk parkir di ruang terbatas.

Interior mobil ini pun tidak kalah modern dengan Interior yang didominasi warna hitam serta beberapa aksen silver. Salah satu keunggulan mobil ini terdapat pada sistem head unit double din yang sudah memiliki fitur GPS.

Berbagai fitur pun telah disematkan pada mobil ini seperti MID yang informatif, audio control pada roda kemudi, serta AC digital dengan pengaturan lengkap.

Mobil hatchback 5-seater ini sudah memiliki fitur keselamatan yang lengkap dikelasnya seperti sistem pengereman ABS & EBD, Vehicle Stability Control (VSC), 4 airbag, Traction Control, Serta Isofix.