Nyala Lampu Mobil Redup, 5 Hal Ini Bisa Jadi Penyebabnya

JAKARTA - Lampu merupakan komponen penting pada kendaraan karena salah satu komponen keselamatan. Ketika lampu mobil redup, segera cek komponen ini agar lampu mobil kembali normal.

Lampu memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan penerangan pada saat mengemudi di malam hari atau di daerah yang minim pencahayaan.

Sebelum berkendara, usahakan untuk memastikan lampu kendaraan dalam keadaan baik agar perjalanan pada malam hari tidak terganggu karena gelap.

Namun jika Anda merasa lampu mobil meredup, Anda perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab lampu mobil meredup.

1. Rusak pada relay

Relay bertanggung jawab untk mengontrol aliran listrik menuju lampu. terdapat dua rangkaian arus relay pada lampu, yaitu arus kecil yang menuju ke sakelar dan arus utama menuju lampu.

Jika terjadi kerusakan ataupun kelonggaran pada relay, maka lampu mobil dapat meredup bahkan mati.

2. Voltase lampu tidak sesuai

Lampu mobil umumnya dirancang untuk bekerja dengan voltase yang spesifik tergantung pada sistem listrik mobil tersebut. Anda perlu memperhatikan saat ingin mengganti bohlam, jika voltase terlalu kecil maka tegangan lampu akan kecil dan redup.

3. Sekring putus

Sekring berfungsi menjaga arus listrik agar tidak berlebih saat terjadi korsleting. Ketika sekring terputus, itu menandakan adanya masalah pada aliran listrik, yang dapat mengakibatkan lampu redup atau tidak menyala sama sekali.