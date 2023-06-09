Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gadis 13 Tahun Ini Diam-Diam Habiskan Tabungan Keluarganya Rp1 Miliar untuk Game Online

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:17 WIB
Gadis 13 Tahun Ini Diam-Diam Habiskan Tabungan Keluarganya Rp1 Miliar untuk Game Online
Ilustrasi Anak Main Game. (Foto: Pixabay)




ADANYA smartphone memang membuat tata kelola game berubah. Jika dulu kita harus membeli game baru bisa memainkannya, kini kita disajikan game gratis dengan berbagai microtransaksi di dalamnya.

Biasanya game-game yang menggunakan microtransaksi ini adalah game online, lantaran rasa kompetitif akan membuat kita tidak mau kalah dari pemain lainnya dan akhirnya mengeluarkan biaya untuk melampaui player lain. Tapi, microtransaksi inilah yang kemudian menjadi malapetaka bagi keluarga di China ini.

Seorang gadis berusia 13 tahun dilaporkan telah menghabiskan USD64.000 atau setara hampir Rp1 miliar dari rekening ibunya untuk game online. Parahnya lagi, hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan orangtuanya tersebut.

Sebagaimana dihimpun dari Insider, gadis tersebut dengan leluasanya menggunakan rekening sang ibu tanpa ketahuan selama berbulan-bulan, sepanjang bulan Januari hingga Mei. Dia menghabiskan sekira USD16.800 atau Rp250 juta untuk membeli akun game, USD30.000 atau Rp445 juta untuk microstransaksi, dan dia bahkan memberikan uang ke 10 teman kelasnya untuk bermain game.

Sang ibu, Gong Yiwang mengatakan ia baru menyadari tabungannya habis setelah menerima telepon dari guru anaknya. Guru tersebut khawatir dengan adiksi si anak pada game online berbayar tersebut.

Yiwang pun lantas mengecek saldo tabungan, dan kaget bukan main ketika melihat tabungannya yang ludes tak tersisa. Sambil menangis, Yiwan bercerita bahwa ia memang pernah sekali mengungkapkan pin rekeningnya kepada si anak untuk berbelanja online. "Saya tidak pernah berpikir seorang gadis berusia 13 tahun bisa melakukan ini. Aku linglung, kepalaku terasa seperti akan meledak," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Game Tinggi gamers Game Online
