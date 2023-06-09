Jadi Bagian dari Komunitas Fight of Legends di Semua Channelnya, Yuk Gabung Sekarang

JIKA ngomongin game, komunitas merupakan salah satu hal yang cukup mencolok. Gak bisa dimungkiri bahwa keberadaan komunitas ini cukup membantu dan menguntungkan bagi kedua pihak, baik dari pihak developer/publisher game tersebut maupun untuk pihak gamernya sebagai penikmat.

Komunitas game ini sendiri jika dijabarkan merupakan sekelompok orang yang sama-sama menyukai game entah dari tipe, genre, atau spesifik ke sebuah game yang sama. Jika disederhanakan lagi, komunitas ini ada dan terbentuk untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan game itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, sebenernya sudah banyak ditemui komunitas-komunitas game termasuk komunitas esports yang saling berjejaring untuk mengembangkan talent-talent baru di bidang esports agar siap terjun dan bersaing di berbagai tournament lokal maupun global.

Gabung ke komunitas game sendiri sebenarnya tidaklah sulit melainkan banyak manfaat yang bisa didapatkan seperti berbagi pengalaman bermain game, bertukar tips & trick game, memperbanyak teman dengan minat yang sama, mengetahui update game lebih cepat, hingga saling bertukar informasi event ataupun tournament.

Tidak mau kalah, Fight of Legends juga mulai membangun komunitas game melalui beberapa channel seperti sosial media Instagram @fightoflegends.id; Facebook Fan Page Fight of Legends; Facebook Group (https://bit.ly/FOLFBGroup); TikTok @esigames.id; Youtube Channel Fight of Legends; dan Discord Channel Fight of Legends (https://bit.ly/DiscordFOL).