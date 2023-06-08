Pengendara Wajib Tahu! Berikut 4 Penyebab Kopling Mobil Keras

JAKARTA - Kopling adalah salah satu komponen krusial dalam sistem transmisi mobil. Komponen ini berfungsi menghubungkan atau memutuskan putaran mesin dengan roda penggerak.

Masalah yang kerap terjadi pada kopling adalah terasa keras ketika digunakan. Jika hal ini terjadi, berarti ada masalah pada sistem kopling mobil.

Dikutip dari laman Daihatsu, berikut penyebab kopling mobil keras:

1. Gesekan berlebihan

Salah satu penyebab umum kopling mobil yang keras adalah adanya gesekan yang berlebihan pada komponen kopling, seperti cakram kopling atau platenya.