HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Pengendara Wajib Tahu! Berikut 4 Penyebab Kopling Mobil Keras

Muhamad Rizki Nurullah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |23:31 WIB
Pengendara Wajib Tahu! Berikut 4 Penyebab Kopling Mobil Keras
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kopling adalah salah satu komponen krusial dalam sistem transmisi mobil. Komponen ini berfungsi menghubungkan atau memutuskan putaran mesin dengan roda penggerak.

Masalah yang kerap terjadi pada kopling adalah terasa keras ketika digunakan. Jika hal ini terjadi, berarti ada masalah pada sistem kopling mobil.

Dikutip dari laman Daihatsu, berikut penyebab kopling mobil keras:

1. Gesekan berlebihan

Salah satu penyebab umum kopling mobil yang keras adalah adanya gesekan yang berlebihan pada komponen kopling, seperti cakram kopling atau platenya.

1 2 3
      
