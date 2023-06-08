5 Laptop Gaming Terbaru Andalan ASUS, dari Harganya Rp20 Juta hingga Rp80 Juta

ASUS memperkenalkan jajaran laptop gaming ROG Terbarunya yang diperkuat prosesor AMD Ryzen 7000 Series. Jajaran laptop tersebut, dikabarkan tidak hanya menghadirkan performa terbaik, tapi menjadi pilihan dengan inovasi terlengkap bagi para gamers.

Prosesor AMD terbaru itu digadang-gadang menghadirkan kinerja komputasi yang kencang dan efisiensi daya yang optimal, hingga memungkinkan ASUS menghadirkan laptop gaming dengan ketahanan daya baterai yang lama serta ideal untuk beraktivitas gaming yang membutuhkan paduan performa dan mobilitas.

Jajaran laptop gaming terbaru dari ASUS antara lain yakni ROG Zephyrus Duo 16 (GX650P), ROG Zephyrus G14 (GA402N/X), ROG Flow X13 (GV302X), ROG Strix SCAR 17 (G733P), dan TUF Gaming A15 (FA507N/X).

Berikut ini spesifikasi singkat dan harga jajaran laptop gaming terbaru ASUS.

TUF Gaming A15 (FA507N/X)

Laptop seri TUF Gaming, menurut ASUS merupakan yang cukup populer di pasaran. Karena, dibanding seri lainnya, harga laptop ini yang paling terjangkau, namun tetap memiliki spek yang mumpuni. Karena dibekali dengan prosesor Ryzen 9 7940HS dan GPU RTX 4070. Untuk harganya dimulai dari Rp21,9 juta hingga Rp26,3 juta.

Asus ROG Flow X13 (GV302X)

Laptop yang satu ini hadir dengan desain konvertibel, tapi tetap mengedepankan performanya. Laptop yang satu ini memiliki bobot hanya sekitar 1,3 kg. Laptop ini dibekali dengan layar ROG Nebula Display dengan refresh rate 165Hz, serta prosesor Ryzen 9 7940HX. Untuk harganya, laptop ini dibanderol dari mulai Rp30,9 juta hingga Rp36,9 juta.