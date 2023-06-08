Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jual Server Minecraft, Remaja 17 Tahun Ini Langsung Belikan Rumah untuk Ibunya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:19 WIB
Jual Server Minecraft, Remaja 17 Tahun Ini Langsung Belikan Rumah untuk Ibunya
Maksym Gavrylenko. (Foto: PA)
GAME memang telah mengubah hidup banyak orang, apalagi dengan adanya platform streaming. Bukan hanya para pemain e-sport saja yang bisa memiliki uang dari hasil bermain game, tapi juga para konten kreator.

Nah, remaja berusia 17 tahun asal Ukraina ini cukup beruntung bisa mendapatkan cuan dari bermain game. membelikan ibunya rumah setelah sukses menjual server game sandbox populer, Minecraft. Bernama Maksym Gavrylenko, ia berhasil menjadi jutawan di usia yang sangat muda.

Gavrylenko yang saat ini bersekolah di Lomond School di Helensburgh, Skotlandia semula membeli server Minecraft bekas seharga 1.000 poundsterling atau setara Rp 18,5 juta. Ia membeli server dua tahun lalu kemudian langsung merombaknya.

Dengan bantuan teman-temannya, Gavrylenko melakukan perubahan yang menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah pemain. Memungkinkan pemain dari seluruh dunia untuk terhubung dan bermain bersama.

Tak lama setelah server tersebut diminati banyak orang, pengiklan kemudian tertarik untuk ikut meningkatkan nilai server. Setelah berhasil meraih nilai yang tinggi, Gavrylenko menjual server ke sebuah perusahaan teknologi pada bulan lalu.

"Saya sangat bangga bahwa saya dapat mengubah hasrat bermain gamesaya menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan dan saya berencana untuk memberi hadiah kepada ibu saya yang kehilangan rumah akibat perang," kata Gavrylenko, dikutip dari Metro.

Topik Artikel :
gamers Game Gadis Minecraft
