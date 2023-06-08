Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengapa Rusa Suka Mematahkan Tanduknya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:08 WIB
Mengapa Rusa Suka Mematahkan Tanduknya?
Alasan Rusa Mematahkan Tanduknya. (Foto: Wildlifeinformer)
A
A
A

RUSA memang suka mematahkan randuknya sendiri selama akhir musim gugur hingga awal musim dingin. Fenomena ini pun lantas menimbulkan tanda tanya besar di benal banyak orang kenapa ini terjadi?

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, rusa merupakan hewan atau tepatnya mamalia berkuku. Seperti halnya hewan berkuku kebanyakan, ia akan mematahkan tanduk untuk melengkapi siklus hidupnya.

Pelepasan tanduk rusa ini juga sangat berpengaruh pada kadar testosteron di yubuh rusa. Biasanya ketika kadar testosteron turun, sel-sel tulang baru berkembang untuk menghilangkan jaringan tulang yang ada, menyebabkan tanduk rontok.

Rusa secara alami memiliki testosteron lebih rendah selama musim dingin atau awal musim semi. Namun, ada juga alasan lain mengapa kadar testosteron dapat menurun, menyebabkan tanduk rusa patah di luar musimnya.

Di sebagian besar spesies, hanya rusa jantan yang menumbuhkan tanduk saat dewasa. Ini disebabkan oleh pertumbuhan tanduk yang membutuhkan testosteron sehingga hanya rusa jantan yang memilikinya.

Jika testosteron pada manusia memiliki peran untuk mengembangkan jaringan reproduksi dan mempromosikan karakteristik seperti tulang dan massa otot. Pada rusa, testosteron juga memainkan peran penting dalam mencari pasangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855513/mengenal-kutu-rusa-yang-gigitannya-bisa-sebabkan-penyakit-lyme-uWIjUthWMW.jpg
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement