Menurut Sains, Ini Warna yang Disukai dan Dibenci Nyamuk

MENURUT sains ada beberapa warna yang disukai dan dibenci nyamuk, tidak heran jika ketika kita menggunakan baju dengan warna-warna tertentu maka kita lebih sering dihinggapi oleh nyamuk.

Berdasarkan studi baru dari peneliti di University of Washington, ternyata ada beberapa warna yang terlihat lebih menarik bagi nyamuk. Dengan menggunakan warna itu pun kita bisa menghindari nyamuk aedes aegypti, penyebab demam berdarah, virus Zika, dan chikungunya yang mematikan.

Penelitan dilakukan dengan mengamati nyamuk berperilaku dengan berbagai aroma dan isyarat visual, akhirnya para ilmuwan bisa mengidentifikasi warna pakaian mana yang memikat lebih banyak nyamuk. Mengutip Ny Post, dari hasil studi penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal Nature Communications, berikut warna-warna yang menaik dan tidak menarik bagi nyamuk.

Warna yang Menarik Nyamuk:

- Merah

- Oranye

- Hitam

- Cyan (warna biru kehijauan salah satu subtraktif primer dengan warna merah)

Warna yang Dihindari Nyamuk

- Hijau

- Ungu

- Biru

- Putih

Disebutkan profesor Biologi University of Washington, Profesor Jeffrey Riffell, selain warna, semua udara panas yang manusia hembuskan khususnya karbon dioksida juga sangat menarik minat nyamuk.