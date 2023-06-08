Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fenomena Langka Buaya Alami Kelahiran Perawan, Punya Genetik yang Miripnya 99,9 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:21 WIB
Fenomena Langka Buaya Alami Kelahiran Perawan, Punya Genetik yang Miripnya 99,9 Persen
Anak Buaya. (Foto: BBC)
A
A
A

BEBERAPA hewan memang memiliki kemampuan untuk berganti kelamin. Bahkan, beberapa hewan memiliki kemampuan untuk hamil tanpa perlu adanya pembuahan.

Fenomena yang disebut sebagai "kelahiran perawan" ini telah ditemukan pada spesies burung, ikan, dan reptil lainnya. Tapi, baru-baru ini ada fenomena yang sangatlah langka terjadi kelahiran perawan pada buaya.

Buaya ini bisa membuat dirinya sendiri hamil telah diidentifikasi di sebuah kebun binatang di Kosta Rika. Dan setelah diteliti, buaya tersebut mengandung janin yang 99,9% identik secara genetik dengan dirinya.

Sebagaimana dihimpun dari BBC, para ilmuwan mengatakan sifat buaya ini mungkin diwariskan oleh nenek moyangnya. Jadi dari kasus ini terungkap juga bahwa kemungkinan dinosaurus mampu bereproduksi dengan cara serupa.

Fenomena ini semula ditemukan saat para petugas kebun binatang memisahkan buaya ajaib tersebut dengan buaya lainnya. Namun seiring berjalannya waktu rupanya si buaya diketahui hamil sehingga dipanggilah Dr Warren Booth.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803/burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/56/2856769/mengenal-turritopsis-dohrnii-hewan-paling-lama-hidup-di-bumi-thfo55SbLT.jpg
Mengenal Turritopsis Dohrnii, Hewan Paling Lama Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/56/2855513/mengenal-kutu-rusa-yang-gigitannya-bisa-sebabkan-penyakit-lyme-uWIjUthWMW.jpg
Mengenal Kutu Rusa yang Gigitannya Bisa Sebabkan Penyakit Lyme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/56/2854427/7-hewan-berkepala-dua-yang-pernah-hidup-di-bumi-QI33NgvvWt.jpg
7 Hewan Berkepala Dua yang Pernah Hidup di Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/56/2853234/cara-memberi-makan-tokek-yang-baik-dan-benar-EUzrdcPZ4r.jpg
Cara Memberi Makan Tokek yang Baik dan Benar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/54/2849323/viral-grumpy-frog-pengganti-grumpy-cat-jadi-celebrity-baru-internet-aRc0j9rOVK.jpg
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement