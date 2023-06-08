Fenomena Langka Buaya Alami Kelahiran Perawan, Punya Genetik yang Miripnya 99,9 Persen

BEBERAPA hewan memang memiliki kemampuan untuk berganti kelamin. Bahkan, beberapa hewan memiliki kemampuan untuk hamil tanpa perlu adanya pembuahan.

Fenomena yang disebut sebagai "kelahiran perawan" ini telah ditemukan pada spesies burung, ikan, dan reptil lainnya. Tapi, baru-baru ini ada fenomena yang sangatlah langka terjadi kelahiran perawan pada buaya.

Buaya ini bisa membuat dirinya sendiri hamil telah diidentifikasi di sebuah kebun binatang di Kosta Rika. Dan setelah diteliti, buaya tersebut mengandung janin yang 99,9% identik secara genetik dengan dirinya.

Sebagaimana dihimpun dari BBC, para ilmuwan mengatakan sifat buaya ini mungkin diwariskan oleh nenek moyangnya. Jadi dari kasus ini terungkap juga bahwa kemungkinan dinosaurus mampu bereproduksi dengan cara serupa.

Fenomena ini semula ditemukan saat para petugas kebun binatang memisahkan buaya ajaib tersebut dengan buaya lainnya. Namun seiring berjalannya waktu rupanya si buaya diketahui hamil sehingga dipanggilah Dr Warren Booth.