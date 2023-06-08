Buaya Terbesar di Dunia Rayakan Ulang Tahun Ke-120 Tahun, Panjangnya Lebih dari Avanza!

BUAYA terbesar di dunia, Cassius, baru saja merayakan ulang tahunnya ke 120 tahun. Meskipun, usia tersebut adalah usia perkiraan dari para ilmuwan, lantaran sangat sulit menentukan umur buaya berdasarkan ukurannya.

Toody Scott, penjaga buaya yang merawat Cassius di Taman Buaya Marineland di Green Island, mengatakan bahwa begitu mereka mencapai usia dewasa, laju pertumbuhan buaya melambat dan akhirnya terhenti. Buaya yang besar biasanya adalah yang mengalami anomali kala remaja, dan jantan biasanya tumbuh lebih besar dari betina.

"Tidak ada cara untuk mengetahui usia Cassius yang sebenarnya karena dia lahir di alam liar dan usianya hanya perkiraan," kata Toody Scott di Green Island, seperti dilansir dari Live Science.

"Ulang tahun raksasa air asin sepanjang hampir 18 kaki (5,5 meter) ini pada dasarnya terjadi beberapa tahun yang lalu, dan tahun ini sebenarnya adalah waktu yang salah untuk buaya lahir di Australia utara," tambah Scott .

Sebagai perbandingan, buaya ini lebih panjang dari kebanyakan mobil MVP yang ada. Sebut saja Avanza yang lazim dimiliki orang hanya memiliki panjang 4,4 meter.

Pada tahun 1984, para peneliti menangkap buaya di peternakan sapi di barat daya Darwin, Australia, setelah pemilik peternakan mengeluh sering kehilangan ternak. Kala itu, usia Cassius diperkirakan antara 30-80 tahun, dia adalah buaya terbesar yang pernah ditangkap hidup-hidup di Australia.

"Dia memiliki panjang 16 kaki, dengan 10 inci [5,13 m] panjang dan setidaknya 6 inci [15 cm] ekor hilang dan sedikit moncong hilang," tutur Grahame Webb, seorang peneliti buaya yang berpartisipasi dalam penangkapan.