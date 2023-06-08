Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Siapkan Rp5,2 Miliar untuk Perusahaan Startup Indonesia yang Pakai AI

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:10 WIB
Google. (Foto: Reuters)
GOOGLE memang merupakan raksasa teknologi yang kerap melakukan inovasi pada perusahaan mereka. Selain inovasi, Google juga memberikan bantuan bagi para startup agar bisa berkembang lebih besar.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa startup yang menjadi unicorn dan dibiayai Google, seperti GoTo Group, Kopi Kenangan, hingga Traveloka. Adapun startup yang masuk kategori Unicorn adalah mereka yang berhasil mencapai valuasi pasar USD1 miliar.

Perusahaan teknologi Google melalui layanannya Google Cloud menghadirkan program bertajuk "Google for AI Startups Cloud Program" di Indonesia, dengan memberikan bantuan dana.

Google memberikan dukungan insentif biaya cloud bagi startup yang menggunakan teknologi AI senilai USD350.000 atau Rp5,2 miliar bagi perusahaan startup di Indonesia untuk pengembangan produk dan solusinya.

Insentif biaya cloud tersebut nantinya berupa kredit yang bisa digunakan selama dua tahun oleh startup terpilih dan kredit itu bisa dimanfaatkan untuk menjajal beragam fitur premium yang dihadirkan oleh Google Cloud.

"Dengan pemberian kredit Google Cloud hingga USD350.000 dalam bentuk kredit di Google Cloud para startup bisa memanfaatkan semua teknologi yang ada di Google Cloud secara cuma-cuma, membantu mereka untuk mengembangkan produk dan solusi yang mereka miliki bagi masyarakat," ujar Regional Director Google Cloud di Indonesia dan Malaysia Megawaty Khie seperti dilansir dari Antara.

Adapun syarat startup yang bisa mendapatkan insentif biaya cloud senilai USD350.000 tersebut ialah telah berdiri setidaknya selama 10 tahun dan merupakan startup yang berada di tahapan seed hingga pendanaan Seri A.

