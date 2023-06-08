Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Luncurkan Fitur Channel dimana Admin adalah Raja

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |10:11 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur Channel dimana Admin adalah Raja
WhatsApp. (Foto: Flickr)
APLIKASI perpesanan WhatsApp meluncurkan fitur bernama Channel. Dengan adanya fitur ini, diharapkan dapat membantu pengguna mendalami minatnya dengan lebih mudah.

Fitur ini menjadi cara sederhana dan privat bagi pengguna sehingga mereka bisa menerima info terkini dari orang-orang maupun organisasi yang diminati langsung di dalam WhatsApp. Fitur ini merupakan siaran satu arah bagi admin untuk mengirim teks, foto, video, stiker, dan polling.

"Untuk membantu Anda memilih saluran yang ingin diikuti, kami membuat direktori yang dapat dicari tempat Anda dapat menemukan hobi, tim olahraga, informasi terbaru dari otoritas setempat, dan banyak lainnya," demikian seperti dilansir dari Antara.

Pengguna juga dapat mengikuti sebuah "Channel" dari tautan undangan yang dikirim dalam chat, email, atau unggahan daring. WhatsApp menjamin keamanan dan privasi pengguna yang menjadi admin "Channel" untuk berbagi informasi kepada pengikutnya dengan cara tidak akan menampilkan nomor telepon dan foto profilnya kepada para pengikut.

Demikian sebaliknya, nomor telepon pengikut tidak akan diungkapkan kepada admin maupun anggota lainnya saat pengguna mengikuti sebuah "Channel" di WhatsApp. Bagi admin, mereka akan memiliki opsi untuk memblokir tangkapan layar dan pesan yang diteruskan dari sebuah "Channel" untuk menjaga privasi saluran tersebut.

Selain itu WhatsApp juga memberikan kemampuan kepada admin untuk memutuskan siapa saja yang dapat mengikuti saluran mereka dan apakah mereka ingin salurannya dapat ditemukan di direktori atau tidak.

