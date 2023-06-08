Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Berhasil Buat Robot Koki, Bisa Menang MasterChef Gak Nih?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:20 WIB
Ilmuwan Berhasil Buat Robot Koki, Bisa Menang MasterChef Gak Nih?
Robot Koki. (Foto: Techspot)
A
A
A

KECERDASAN Buatan (Artificial Intelligence/AI) memang dikahwatirkan membuat banyak manusia kehilangan pekerjaannya. Pasalnya, saat ini AI sudah digunakan untuk pemrograman yang menggunakan robot dapat dengan mudah menggantikan pekerjaan.

Dengan semakin canggihnya AI, bahkan peneliti di Universitas Cambridge bisa menciptakan robot yang dapat membuat makanan alias koki. Robot ini diklaim mampu mempelajari resep hanya dengan menonton sebuah video makanan.

Robot koki ini pun disebut mampu menganalisis video secara cermat. Bahkan saat robot disuguhkan 8 resep salad berbeda dalam format video, ia mampu mengidentifikasi dengan benar resep dengan tingkat alurasi 93%.

Sebagaimana dihimpun dari TechSpot, selain dapat mempelajari resep hanya dengan menonton sebuah video makanan, robot juga digadang-gadang mampu menentukan 83% tindakan yang diperlukan untuk menyiapkannya.

Para peneliti memberi sistem total 16 demonstrasi video dengan sedikit variasi dalam resep dan menggunakan beberapa jaringan saraf yang tersedia untuk umum untuk mengubahnya menjadi serangkaian tugas yang dapat dilakukan robot.

Setiap bingkai video dianalisis dengan jaringan OpenPose dan YOLOv5m untuk mendeteksi tangan juru masak, bahan, dan perkakas yang terlibat.Para peneliti kemudian menggunakan pendekatan statistik yang disebut model Markov tersembunyi (HMM) untuk membedakan urutan tindakan beserta panjangnya serta proporsi bahannya.

