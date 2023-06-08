Aplikasi Masakan Halal Bantu Cari Resep-Resep Hidangan Indonesia dan Mancanegara

PARIWISATA Indonesia berhasil naik naik dua peringkat sebagai pariwisata halal, saat ini Indonesia berada pada posisi dua di dunia setelah Malaysia. Salah satu yang menonjol dari pariwisata halal ini adalah dari segi kuliner.

Data Bank Indonesia sendiri mencatat, sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) di dalam negeri yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim akan tumbuh sebesar 4,5-5,3 persen. Meski demikian, masih banyak loh makanan halal di Indonesia yang belum dieksplorasi.

Karena itu, beberapa perusahaan pun membuat aplikasi untuk mengeksplorasi kuliner halal, salah satunya adalah PT Aplikasi Masak Mendunia dengan Momasa. Momasa adalah aplikasi kuliner yang berisi berbagai resep hidangan halal. Aplikasi ini secara lengkap berisi resep-resep masakan baik Indonesia maupun mancanegara dengan jaminan seluruh masakan halal.

Selain itu, aplikasi ini juga berisi fitur cooking class premium yang memungkinkan user bebas mengakses kelas khusus memasak ini dengan harga terjangkau. Bahkan, pelaku UMKM kuliner bisa menggunakan fitur yang menjelaskan cara terbaik berjualan dengan resep yang sudah ada.

"Jadi, gak cuma dirancang untuk ibu rumah tangga, Momasa juga bisa menjadi aplikasi panduan bagi para UMKM kuliner yang bergerak di menu halal," ungkap Presiden Komisaris Momasa Digital App Dewa Eka Prayoga, dalam keterangan tertulisnya.