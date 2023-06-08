Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aplikasi Masakan Halal Bantu Cari Resep-Resep Hidangan Indonesia dan Mancanegara

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:32 WIB
Aplikasi Masakan Halal Bantu Cari Resep-Resep Hidangan Indonesia dan Mancanegara
Ilustrasi Masakan Halal. (Foto: Okezone)
A
A
A

PARIWISATA Indonesia berhasil naik naik dua peringkat sebagai pariwisata halal, saat ini Indonesia berada pada posisi dua di dunia setelah Malaysia. Salah satu yang menonjol dari pariwisata halal ini adalah dari segi kuliner.

Data Bank Indonesia sendiri mencatat, sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) di dalam negeri yaitu pertanian, makanan dan minuman halal, fashion Muslim, dan pariwisata ramah Muslim akan tumbuh sebesar 4,5-5,3 persen. Meski demikian, masih banyak loh makanan halal di Indonesia yang belum dieksplorasi.

Karena itu, beberapa perusahaan pun membuat aplikasi untuk mengeksplorasi kuliner halal, salah satunya adalah PT Aplikasi Masak Mendunia dengan Momasa. Momasa adalah aplikasi kuliner yang berisi berbagai resep hidangan halal. Aplikasi ini secara lengkap berisi resep-resep masakan baik Indonesia maupun mancanegara dengan jaminan seluruh masakan halal.

Selain itu, aplikasi ini juga berisi fitur cooking class premium yang memungkinkan user bebas mengakses kelas khusus memasak ini dengan harga terjangkau. Bahkan, pelaku UMKM kuliner bisa menggunakan fitur yang menjelaskan cara terbaik berjualan dengan resep yang sudah ada.

"Jadi, gak cuma dirancang untuk ibu rumah tangga, Momasa juga bisa menjadi aplikasi panduan bagi para UMKM kuliner yang bergerak di menu halal," ungkap Presiden Komisaris Momasa Digital App Dewa Eka Prayoga, dalam keterangan tertulisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/54/3000055/dekorasi_rumah-F0Ut_large.jpg
Ribet Menata Rumah? Aplikasi Ini Bisa Buat Dekorasi Ruangan Jadi Mudah dan Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/54/2993646/ilustrasi-tR5q_large.jpg
4 Aplikasi yang Perlu Diinstall Agar Perjalanan Mudik Anda Lancar dan Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/54/2985680/laptop-izs0_large.jpeg
10 Aplikasi Perekam Layar Laptop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/54/2983428/ilustrasi-uL75_large.jpg
7 Aplikasi Yang Bagus Untuk Membersihkan Sampah Di HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/54/2981966/ramadan-3H84_large.jpg
5 Aplikasi Penunjang Ibadah Ramadhan 1445 H untuk Android dan iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/54/2974611/link-snaptik-download-video-tiktok-gratis-tanpa-watermark-QkzOIRqbvF.jpg
Link SnapTik Download Video Tiktok Gratis Tanpa Watermark
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement