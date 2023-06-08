Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

China Ingin Bangun Taman 6G dalam 3 Tahun

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:14 WIB
China Ingin Bangun Taman 6G dalam 3 Tahun
Tekonologi 6G. (Foto: Reuters)
CHINA memang tengah mengembangkan dan berinvestasi dalam teknologi komunikasi generasi. Tidak heran, meskipun saat ini teknologi 5G belum tersebar secara merata, mereka sudah memutuskan untuk fokus mengembangkan 6G.

Berfokus pada bidang komunikasi 6G, jaringan baru, dan metamaterial informasi, mereka pun menargetkan pembangunan taman sains yang menampilkan jaringan dan industri masa depan di Kota Nanjing, ibu kota Provinsi Jiangsu, China timur.

Teknologi 6G sendiri dicetuskan oleh Institute No 25, sebuah organisasi riset Tiongkok yang bertanggung jawab untuk memajukan eksplorasi luar angkasa. Pasalnya, mengutip Gizchina, mereka berhasil mencapai transmisi data nirkabel real-time pertama pada tingkat frekuensi terahertz.

Adapun kecepatan transmisi nirkabel yang berhasil dicapai 6G adalah 100 Gbps (Gigabit per detik). Tentunya, perkembangan baru ini begitu potensial, karena bisa menjembatani jaringan 6G di masa depan.

Nantinya teknologi ini disematkan pada taman yang akan dibangun oleh Southeast University (SEU) bersama Zona Pengembangan Jiangning. Ditargetkan, rencana ini bakal terealisasi dalam tiga tahun, dan dirilis bersama oleh pemerintah Kota Nanjing dan universitas tersebut.

Dengan luas yang direncanakan sekitar 16 km persegi, taman ini akan menampung fasilitas inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) milik SEU, Laboratorium Gunung Ungu (Purple Mountain Laboratories), dan sembilan lembaga riset nasional.

