Tahukah Kamu Ikuti Challange di Instagram Bisa Sebabkan Kena Hack Loh

BELAKANGAN ini penipuan di dunia digital memang semakin berkembang dengan berbagai metode dan cara. Tidak lagi memanfaatkan email, bahkan mereka menggunakan aplikasi perpesan pribadi seperti WhatsApp untuk melancarkan aksi kejahatannnya.

Apalagi kini semua serba elektronik, baik belanja, transportasi bahkan penilangan. Mereka pun memanfaatkan celah ini untuk mengirimkan malware berbahaya yang digunakan untuk membajak handphone kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu waspada, apalagi dengan kontak yang belum dikenal.

Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengingatkan, para penipu di ruang digital kerap memanfaatkan kenyamanan dan kelengahan calon korban untuk mendapatkan tujuan mereka.

"Namanya social engineering. Kenyamanan kita, rasa ingin tahu kita, kelengahan kita, itu semua dimanfaatkan oleh para penipu tadi," kata Firman seperti dilansir dari Antara.

Menurut Firman, teknologi digital sebenarnya masih jauh dari kata aman sebab banyak orang terpedaya karena social engineering atau rekayasa sosial, di mana penipu melakukan manipulasi yang memanfaatkan sisi psikologis calon korban untuk mendapatkan akses kepada data atau informasi.

Misalnya, penipu mengirimkan pesan yang berisi bahwa calon korban akan menerima kado menjelang hari ulang tahun dan meminta calon korban untuk mengonfirmasi lokasinya.

Untuk itu, Firman pun menyarankan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak hanya mengandalkan sisi emosional, tapi juga harus rasional. Jika tidak, maka penipu akan mudah membobol data dan informasi pribadi, bahkan rekening. "Kita perlu pikir, benar enggak kita ulang tahun? Lalu, ada orang yang bilang mau ngasih hadiah enggak?" imbuhnya.

Tidak hanya di aplikasi perpesanan, masyarakat juga harus lebih berhati-hati ketika berselancar di media sosial. Sebab, penipu juga kerap menyelundup di antara tantangan-tantangan yang beredar di media sosial.