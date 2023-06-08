Zoey Pecahkan Rekor Jadi Anjing dengan Lidah Terpanjang

DUNIA ini memang terobsesi menjadi yang pertama, sehingga tidak heran banyak yang berusaha menciptakan rekor dunia sebagai yang ter: tercepat, terkuat, termuda, tertua dan sebagainya. Bahkan hal itu bukan hanya berlaku pada manusia saja, tetapi juga pada hewan.

Tidak heran jika kemudian ada lembaga yang mencatat rekor-rekor yang tercipta yakni Guinness World Records. Nah, belakangan lembaga ini mencatatkan sebuah rekor terbaru yang juga berasal dari dunia hewan.

Seperti yang dilansir dari times of india, seekor anjing campuran Labrador dan German Shepard dari Louisiana, Amerika serikat, dikabarkan telah secara resmi memecahkan rekor untuk 'lidah terpanjang pada anjing hidup'.

Kabarnya, anjing yang memiliki bulu berwarna hitam tersebut memiliki lidah sepanjang 12,7 cm. Anjing yang diketahui bernama Zoey tersebut, diketahui memiliki lidah dengan panjang yang biasa setelah dibawah ke dokter hewan.

Saat itu, dokter hewan mengukur panjang dari ujung moncong hingga ujung lidahnya. Pemilik anjing tersebut yakni Sadie dan Drew Williams, awalnya tidak menyadari saat mereka mendapatkannya pada usia enam minggu.

Hal itu diketahui setelah banyak orang yang berkomentar tentang panjang lidahnya anjing tersebut, khususnya saat anjing itu terengah-engah. William pun akhirnya menyadari nya, dan mengajukannya ke Rekor Dunia Guinness.

Setelah William mengajukan lidah anjingnya dengan panjang yang tak biasa itu, klaim tersebut pun diverifikasi oleh Guinness.