Messi Datang, Followers Instagram Inter Miami Naik 1 Juta dalam 12 Menit

PEMAIN terbaik dunia Lionel Messi memutuskan untuk hengkang dari PSG dan bergabung dalam klub asal Amerika Serikat (AS) Inter Miami. Messi pun mengikuti jejak rivalnya yang juga sempat bermain di Amerika Cristiano Ronaldo.

Sama seperti ketika Ronaldo datang, kehadiran Messi di klub sepak bola Amerika itu pun membawa dampak positif bagi akun media sosial Instagram mereka. Cukup 12 menit akun Instagram mereka langsung bertambah satu juta pengikut dan terus berlanjut.

Kepastian Lionel Messi bergabung dengan klub Major League Soccer (MLS) itu keluar dari keterangan resmi Inter Miami, ini. Lewat akun media sosial mereka, Inter Miami mengunggah sebuah video singkat untuk mengumumkan perekrutan Messi. Video ini diawali oleh banyak potongan artikel soal masa depan Messi.

Inter Miami seolah ingin menunjukkan bahwa mereka sukses membuat kejutan besar dengan menggaet Messi yang sebelumnya diragukan bakal bersedia main di Amerika Serikat. Inter Miami pun mengakhiri video tersebut dengan grafis bertuliskan "Messi". Pengumuman lebih lanjut bakal segera dilakukan Inter Miami dalam waktu dekat.

Potongan video di akun Instagram itu justru langsung disambut dengan bertambahnya jumlah pengikut Instagram Inter Miami. Dilaporkan Sports Keeda jumlah pengikut Instagram Inter Miami bertambah satu juta orang dalam waktu 12 menit.

Fenomena itu juga dikonfirmasi oleh akun Twitter 433 yang mengungah tangkapan gambar akun Instagram Inter Miami sebelum Lionel Messi bergabung dengan sesudah pesepakbola Argentina itu bergabung.

"Inter Miami menggandakan jumlah pengikut mereka di Instagram hanya dalam sekejap," tulis akun Twitter 433.