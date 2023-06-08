Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Setelah WhatsApp Kini Instagram yang Bakal Dapat AI

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:10 WIB
Setelah WhatsApp Kini Instagram yang Bakal Dapat AI
Aplikasi Instagram. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK perusahaan memang tengah berlomba untuk membuat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Salah satu yang tengah mengembangkan AI adalah META.

Setelah sebelumnya diterapkan pada WhatsApp, META pun bakal menerapkan AI pada Instagram. Dilansir dari laman engadget, para pengguna Instagram dikabarkan akan bisa menikmati fitur tersebut. Kabarnya, menurut reverse engineer Alessandro Paluzzi, mengklaim bahwa platform tersebut memiliki agen AI di pipeline.

Menurut tangkapan layar yang dibagikan oleh Alessandro Paluzzi, chatbot yang akan hadir pada Instagram tersebut, akan menjawab pertanyaan dan memberikan saran. Selain itu, kemungkinan akan memiliki sebanyak 30 pilihan kepribadian.

Instagram AI

Chatbots tersebut dikabarkan akan membantu pengguna yang kesulitan menulis pesan. Namun, kemungkinan kamu juga bisa membawa chatbot ke dalam percakapan yang kamu lakukan dengan seseorang dengan cara menyebutkan atau menandainya.

Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan kapan atau apakah Instagram benar-benar akan meluncurkan fitur tersebut. Tapi, tentunya rumor tersebut bukan sekadar isapan jempol belaka.

Karena, CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan pada Februari 2023 lalu, bahwa perusahaan tersebut memiliki tim yang mengerjakan 'AI persona' untuk Instagram, Messenger dan WhatsApp.

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
Whatsapp META Ketua Instagram
