HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Gambar Resolusi Tinggi

Raden Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:09 WIB
WhatsApp Bakal Hadirkan Fitur Gambar Resolusi Tinggi
WhatsApp. (Foto: Flickr)
A
A
A

SUDAH bukan rahasia jika kita mengirim gambar lewat aplikasi WhatsApp, maka kualitas gambar tersebut akan menglami penurunan. Oleh karena itu, gambar yang dikirim via WhatsApp pasti akan pecah jika dibesarkan

Seperti yang dilansir dari laman gadgetsnow, platform milik meta tersebut mulai meluncurkan kemampuan untuk mengirim gambar dengan resolusi HD. Fitur tersebut saat ini tengah dalam tahap pengujian, dan tersedia untuk penguji beta Android serta iOS.

WABetaInfo menjelaskan, dengan fitur tersebut maka akan semakin memudahkan pengguna untuk berbagi foto dengan kualitas yang lebih baik, dengan menjaga dimensinya.

Namun, untuk mengakses fitur tersebut, para pengguna Android harus menginstal pembaruan ke versi 2.23.12.13. Sementara untuk pengguna iOS harus melakukan pembaruan WhatsApp ke versi iOS 23.11.0.76

Fitur baru tersebut menghadirkan kemampuan untuk memilih gambar dengan kualitas lebih baik ketika mengirim foto. Namun, opsi hanya akan muncul saat kamu memilih foto berukuran besar.

"Perlu diperhatikan bahwa pada fitur tersebut bukan berarti kamu dapat mengirim foto dalam kualitas aslinya, karena opsi ini mempertahankan dimensi gambar, tetapi kompresi ringan tetap diterapkan pada gambar," tulis laporan tersebut.

