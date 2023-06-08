Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siap Terjang Medan Ekstrem! RMA Indonesia Luncurkan Ford Ranger dan Everest Titanium

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:43 WIB
Siap Terjang Medan Ekstrem! RMA Indonesia Luncurkan Ford Ranger dan Everest Titanium
Peluncuran 2 unit kendaraan Ford. (Foto: MPI/Wahyu Sibarani)
JAKARTA – RMA Indonesia selaku agen pemegang merek (APM) Ford di Indonesia kembali meluncurkan Ford Ranger Raptor dan Ford Everest Titanium, di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Managing Director Ford Asia Pacific Disrtributor Markets DJ Simpson mengatakan, pihaknya ingin berfokus menghadirkan truk dengan performa tangguh di kelasnya melalui generasi terbaru Ranger Raptor.

“Ranger Raptor diciptakan dengan engineering spesifik bagi para peminat off-road, menggabungkan raw power dengan kepresisian mekanik dan teknologi untuk menciptakan Ranger yang paling canggih yang pernah ada,” ujar DJ Simpson.

Ford Ranger Raptor. (Foto: MPI/Wahyu Sibarani)

DJ Simpson menambahkan, pihaknya telah mengembangkan generasi terbaru Everest yang sanggup menggabungkan kemampuan menggabungkan kemampuan menjelajah di berbagai medan namun tetap memberikan kenyamanan.

Ford berusaha menghadirkan desain eksterior yang menggambarkan jiwa penuh petualangan. Eksterior tersebut dikawinkan dengan interior yang menyajikan ketenangan dan kenyamanan.

“Next-gen Everest ini benar-benar bentuk nyata ‘SUV generasi selanjutnya’ yang pastinya akan diminati oleh pelanggan kami. Kami sangat gembira karena kini Everest sudah tersedia di Indonesia,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Country Manager RMA Indonesia Pinaki Mukherjee mengungkapkan, Ford ingin mendisrupsi pasar otomotif yang menghadirkan kendaraan berperforma tinggi untuk memenuhi kebutuhan penggemar mobil yang mencari pilihan berbeda dari konvensional.

“Baik Next-Gen Ford Ranger Raptor maupun Next-Gen Ford Everest Titanium dipilih sebagai kendaraan peluncuran utama karena performa superior yang membuat mereka unggul di kelasnya sendiri,” kata Pinangki.

Sekadar informasi, generasi terbaru Ford Ranger Raptor menampilkan mesin diesel turbo 2.0 L yang mampu menghasilkan tenaga hingga 210 ps dan torsi puncak 500 Nm yang disalurkan dengan transmisi otomatis 10-kecepatan e-shifter.

