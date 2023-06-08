Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Nih yang Bikin Daihatsu New Terios Tampil Beda, Ada Pembaruan Apa Saja?

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:34 WIB
Ini Nih yang Bikin Daihatsu New Terios Tampil Beda, Ada Pembaruan Apa Saja?
Peluncuran New Terios. (Foto: Okezone/Citra D)
JAKARTA – Setelah cukup lama belum mendapat penyegaran, akhirnya PT Astra Daihatsu Motor (ADM) akhirnya resmi meluncurkan New Terios di Ancol, Jakarta Utara, pada (8/6/2023).

Terdapat tiga penyegaran pada Daihatsu Terios Facelift 2023, yakni eksterior, interior dan perangkat keselamatan kendaraan. Pada bagian eksterior, ubahan dapat dilihat dari illuminating lamp, head lamp, gril dan beberapa detil ubahan lain.

Begitu juga dengan bumper depan New Terios diberikan side stone guard dan body molding pada samping (khusus varian tertinggi). Ubahan tersebut dipadukan dengan alloy wheel diameter 16-17 inci membuat New Terios nampak lebih sporty.

Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director Sri Agung Handayani mengatakan, beragam fitur terkini pada New Terios menjadikan SUV terbaru ini cocok untuk dimiliki.

Daihatsu New Terios. (Foto: Okezone/Citra D)

“New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter, yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tema Reflaction of You, sekaligus memberikan pengalaman berkendara seru serasa berpetualang,” ujar Sri Agung Handayani, pada Kamis (8/6/2023).

Interior New Terios juga nampak elegan dengan dominasi tema hitam yang dipadukan dengan aksen merah dan jok kursi kombinasi kulit membuat SUV 7-seater ini semakin berkelas.

Kesan modern pada New Terios dapat dilihat dari beragam fitur, antara lain, wireless charger pada console box, touchscreen audio 7 inci yang terkoneksi dengan smartphone.

Terkait dengan fitur keselamatan, New Terios dilengkapi dengan 6 SRS airbag pada bagian depan dan samping. Fitur around view monitor juga diberikan untuk memberikan visibilitas 360 derajat sudut kendaraan agar lebih mudah bermanuver mundur dan di jalanan sempit.

Tidak ketinggalan fitur Vehicle Stability Control (VSC) Hill Start Assist (HAS), Anti-Lock Brake System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD).

