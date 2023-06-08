Suzuki Jimny Resmi Meluncur di India, Bakal Dibawa ke Indonesia?

JAKARTA - Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Suzuki Jimny 5 pintu resmi diluncurkan di India pada Rabu (7/6/2023). Maruti Suzuki India menghadirkan mobil macho ini dalam dua varian, yakni Alpha dan Zeta.

Dikutip dari Hindustan Times, Suzuki Jimny 5 pintu tipe terendah, Zeta MT, dilego dengan harga 12,74 lakh atau Rp229 juta. Sedangkan varian tertinggi, Alpha AT dijual dengan harga 15,05 lakh atau Rp270,5 juta.

“Kami senang dengan tanggapan yang diterima baik dari calon pelanggan maupun kritikus,” kata Director dan CEO Maruti Suzuki India Hisashi Takeuchi.

Ia meyakini Suzuki Jimny bakal memanjakan pelanggan menjelajahi daerah yang belum dipetakan dan melibas semua rintangan. Kedua varian ini sama-sama menyediakan transmisi manual dan otomatis.

Maruti Suzuki menyebutkan pihaknya bakal memulai pengiriman kendaraan pada bulan Juni. Hal ini menjadi kabar baik bagi pecinta otomotif di India yang sudah mulai memesan pada awal Januari 2023.

Kabar peluncuran Suzuki Jimny 5 pintu di India menjadi angin segar bagi pecinta mobil macho ini di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihak Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengisyaratkan bakal meluncurkan mobil ini ke tanah air.

“Jadi ke depannya salah satu produk ini akan kita perkenalkan dan bisa menyegarkan produk-produk SUV kami,” kata 4W Marketing Director Suzuki Indomobil Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Ismi Saputra.

(Citra Dara Vresti Trisna)