Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Jimny Resmi Meluncur di India, Bakal Dibawa ke Indonesia?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:54 WIB
Suzuki Jimny Resmi Meluncur di India, Bakal Dibawa ke Indonesia?
Ilustrasi. (Foto: Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Suzuki Jimny 5 pintu resmi diluncurkan di India pada Rabu (7/6/2023). Maruti Suzuki India menghadirkan mobil macho ini dalam dua varian, yakni Alpha dan Zeta.

Dikutip dari Hindustan Times, Suzuki Jimny 5 pintu tipe terendah, Zeta MT, dilego dengan harga 12,74 lakh atau Rp229 juta. Sedangkan varian tertinggi, Alpha AT dijual dengan harga 15,05 lakh atau Rp270,5 juta.

“Kami senang dengan tanggapan yang diterima baik dari calon pelanggan maupun kritikus,” kata Director dan CEO Maruti Suzuki India Hisashi Takeuchi.

Ia meyakini Suzuki Jimny bakal memanjakan pelanggan menjelajahi daerah yang belum dipetakan dan melibas semua rintangan. Kedua varian ini sama-sama menyediakan transmisi manual dan otomatis.

Maruti Suzuki menyebutkan pihaknya bakal memulai pengiriman kendaraan pada bulan Juni. Hal ini menjadi kabar baik bagi pecinta otomotif di India yang sudah mulai memesan pada awal Januari 2023.

Kabar peluncuran Suzuki Jimny 5 pintu di India menjadi angin segar bagi pecinta mobil macho ini di Indonesia. Beberapa waktu lalu, pihak Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengisyaratkan bakal meluncurkan mobil ini ke tanah air.

“Jadi ke depannya salah satu produk ini akan kita perkenalkan dan bisa menyegarkan produk-produk SUV kami,” kata 4W Marketing Director Suzuki Indomobil Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Ismi Saputra.

(Citra Dara Vresti Trisna)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/52/3067434/suzuki_xl-Flop_large.jpg
Segini Harga Suzuki XL7 Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/52/3064891/mobil_listrik_suzuki_ewx_siap_meluncur-YNRQ_large.jpg
Suzuki Siapkan 3 Mobil Listrik Sekaligus, Meluncur Mulai 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/53/3050426/suzuki_us125-w6J8_large.jpeg
Suzuki Bakal Luncurkan Skutik Retro Baru, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/52/3049984/new_xl_hybrid-dOxW_large.jpg
Penjualan Suzuki Naik 9 Persen pada Juli 2024, Hampir Setengahnya Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/53/3048505/suzuki_avenis_125-MvjJ_large.jpeg
Suzuki Indonesia Recall 108 Skutik Avenis 125 Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/15/3037934/suzuki-F7ti_large.jpg
Di GIIAS 2024, Suzuki Beri Kejutan Hadirkan Konsep Mobil Listrik SUV eVX
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement