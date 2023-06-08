Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Fakta Menarik Bus PO MTI Milik Rian Mahendra yang Meluncur Hari Ini

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:06 WIB
Fakta Menarik Bus PO MTI Milik Rian Mahendra yang Meluncur Hari Ini
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Setelah cukup lama berhenti dari PO bus Haryanto, Rian Mahendra meluncurkan Perusahaan Otobus Mahendra Transport Indonesia (PO MTI) pada Kamis (8/6/2023).

Mantan Direktur Operasional PO Haryanto itu punya alasan spesial mengapa PO MTI diluncurkan hari ini. Selidik punya selidik ternyata tanggal 8 Juni merupakan tanggal kelahiran Rian Mahendra.

Hal itu juga terungkap dari unggahan video Instagram seorang pengurus PO Sembodo, Olive, yang memberikan kue ulang tahun buat Rian Mahendra, Kamis dini hari tadi.

“Ya, Allah mudah-mudahan di hari kelahiran gue ini, pas berdirinya PO MTI bisa terus bertambah dan memberikan yang terbaik,” ujar Rian Mahendra.

Hadirnya PO MTI memang jadi perhatian banyak penggemar bus di Tanah Air. Pasalnya mereka penasaran gebrakan apa yang akan dilakukan Rian Mahendra dengan PO MTI.

Apalagi rekam jejak Rian Mahendra di PO Haryanto, sebelum dipecat, tergolong moncer. Wajar jika banyak orang berharap Rian Mahendra bisa melakukan hal yang sama bersama PO MTI.

Nah, berikut ini beberapa fakta menarik PO MTI yang resmi meluncur hari ini:

1. Diresmikan di tanggal lahir Pak Harto

Rian Mahendra sejak lama mengidolakan Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Pasalnya Rian Mahendra dan Pak Harto sama-sama lahir tanggal 8 Juni.

Dia bahkan pernah bercerita sewaktu kecil meminta sepeda dari Pak Harto karena punya tanggal lahir yang sama. Kini tanggal 8 Juni 2023 Rian Mahendra punya sesuatu istimewa yang dia miliki dari awal yaitu PO MTI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement