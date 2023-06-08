Fakta Menarik Bus PO MTI Milik Rian Mahendra yang Meluncur Hari Ini

JAKARTA – Setelah cukup lama berhenti dari PO bus Haryanto, Rian Mahendra meluncurkan Perusahaan Otobus Mahendra Transport Indonesia (PO MTI) pada Kamis (8/6/2023).

Mantan Direktur Operasional PO Haryanto itu punya alasan spesial mengapa PO MTI diluncurkan hari ini. Selidik punya selidik ternyata tanggal 8 Juni merupakan tanggal kelahiran Rian Mahendra.

Hal itu juga terungkap dari unggahan video Instagram seorang pengurus PO Sembodo, Olive, yang memberikan kue ulang tahun buat Rian Mahendra, Kamis dini hari tadi.

“Ya, Allah mudah-mudahan di hari kelahiran gue ini, pas berdirinya PO MTI bisa terus bertambah dan memberikan yang terbaik,” ujar Rian Mahendra.

Hadirnya PO MTI memang jadi perhatian banyak penggemar bus di Tanah Air. Pasalnya mereka penasaran gebrakan apa yang akan dilakukan Rian Mahendra dengan PO MTI.

Apalagi rekam jejak Rian Mahendra di PO Haryanto, sebelum dipecat, tergolong moncer. Wajar jika banyak orang berharap Rian Mahendra bisa melakukan hal yang sama bersama PO MTI.

Nah, berikut ini beberapa fakta menarik PO MTI yang resmi meluncur hari ini:

1. Diresmikan di tanggal lahir Pak Harto

Rian Mahendra sejak lama mengidolakan Presiden kedua Republik Indonesia Pak Harto. Pasalnya Rian Mahendra dan Pak Harto sama-sama lahir tanggal 8 Juni.

Dia bahkan pernah bercerita sewaktu kecil meminta sepeda dari Pak Harto karena punya tanggal lahir yang sama. Kini tanggal 8 Juni 2023 Rian Mahendra punya sesuatu istimewa yang dia miliki dari awal yaitu PO MTI.