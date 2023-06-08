Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Mobil Listrik yang Penjualannya Terendah pada 2023

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:19 WIB
Deretan Mobil Listrik yang Penjualannya Terendah pada 2023
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Meski pemerintah sedang gencar menggenjot penjualan mobil listrik dengan berbagai cara, namun penjualan mobil listrik ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data dari Gahungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia belum memuaskan. Kontribusi mobil listrik pada pasar mobil nasional berhenti di angka 2,1 persen.

Bahkan beberapa mobil listrik ternyata cukup sulit menggugah masyarakat Indonesia untuk merasakan sensasi elektrifikasi. Mobil-mobil listrik itu mengalami penjualan yang relatif rendah dibanding lainnya.

Keadaan ini tentu akan memberatkan target Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) yang yakin penjualannya mobil listrik tahun ini mencapai 20.000 unit.

Pasalnya selain Hyundai Ioniq 5, rata-rata penjualan mobil listrik lainnya justru hanya selalu berada di dua digit. Bahkan ada juga yang cuma satu digit.

Nah, berikut ini adalah beberapa mobil listrik yang penjualannya sangat rendah hingga pertengahan tahun ini. Data-data disarikan MNC Portal Indonesia dari beberapa laporan yang masuk.

1. MG ZS EV

MG ZS EV merupakan salah satu mobil listrik yang punya reputasi cukup baik di Indonesia berkat kelebihannya. Namun, penjualan periode Januari-Mei 2023 hanya mencapai tiga unit.

2. Mercedes-Benz EQS 450+

Mercedes-Benz EQS 450+ merupakan wujud perpaduan mobil listrik mewah dan efisiensi mobil listrik. Sayangnya mobil listrik yang dijual di harga Rp3,41 miliar off the road. Harga yang fantastis dan sangat wajar jika baru terjual 13 unit.

